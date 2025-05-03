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Российские захватчики нанесли удары по Сумщине
В ночь на 3 мая российские войска нанесли авиационный удар по территории Шосткинской громады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Игорь Кальченко.
В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили.
Предварительно погибших и раненых нет.
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Alex K #531926
показать весь комментарий03.05.2025 08:37 Ответить Мне нравится 0
Yura Chuchudzhenko #597570
показать весь комментарий03.05.2025 09:46 Ответить Мне нравится 0
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