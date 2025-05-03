Российские захватчики нанесли удары по Сумщине

В ночь на 3 мая российские войска нанесли авиационный удар по территории Шосткинской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Игорь Кальченко.

В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили.

Предварительно погибших и раненых нет.

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