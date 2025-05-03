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Новости Обстрелы Сумщины
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Российские захватчики нанесли удары по Сумщине

Обстрелы Сумщины 3 мая

В ночь на 3 мая российские войска нанесли авиационный удар по территории Шосткинской громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Игорь Кальченко.

В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили.

Предварительно погибших и раненых нет.

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Автор: 

Сумская область (3163) Шосткинский район (26)


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Отвєтка на брянщину полетіла ???
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03.05.2025 08:37 Ответить
з чого , з кулемета +
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03.05.2025 09:46 Ответить
 
 