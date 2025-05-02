Россияне сбросили КАГи на гражданскую инфраструктуру Сумщины: ранены два человека

Двое раненых в результате вражеского авиаудара по Шосткинскому району Сумской области - начато расследование.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 2 мая 2025 года около 16:30 ч оккупанты, по предварительным данным, сбросили две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Середино-Будской громады Шосткинского района.



В результате атаки врага получили ранения 50-летний и 55-летний гражданские мужчины, которые были госпитализированы.

Также читайте: В результате российского обстрела в Шостке поврежден храм УПЦ. ФОТОрепортаж

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.