Росіяни скинули КАБи на цивільну інфраструктуру Сумщини: поранено двох людей

Двоє поранених унаслідок ворожого авіаудару по Шосткинському району на Сумщині - розпочато розслідування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 2 травня 2025 року близько 16:30 год окупанти, за попередніми даними, скинули дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району.



Унаслідок атаки ворога отримали поранення 50-річний та 55-річний цивільні чоловіки, які були госпіталізовані.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.