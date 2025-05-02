Росіяни скинули КАБи на цивільну інфраструктуру Сумщини: поранено двох людей
Двоє поранених унаслідок ворожого авіаудару по Шосткинському району на Сумщині - розпочато розслідування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 2 травня 2025 року близько 16:30 год окупанти, за попередніми даними, скинули дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога отримали поранення 50-річний та 55-річний цивільні чоловіки, які були госпіталізовані.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
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