Російські загарбники завдали ударів по Сумщині

У ніч на 3 травня російські війська завдали авіаційного удару по території Шосткинської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сумської ОВА Ігор Кальченко.

У результаті атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери, автомобілі.

Попередньо загиблих і поранених немає.

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