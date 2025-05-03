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Російські загарбники завдали ударів по Сумщині
У ніч на 3 травня російські війська завдали авіаційного удару по території Шосткинської громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сумської ОВА Ігор Кальченко.
У результаті атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери, автомобілі.
Попередньо загиблих і поранених немає.
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