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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Враг ночью атаковал Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией

Днепропетровская область

Вечером и ночью враг атаковал Марганецкую и Мировскую громады Никопольского района на Днепропетровщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

По Марганецкой громаде оккупанты били из артиллерии и дроном-камикадзе, впоследствии запустили беспилотник по Мировской громаде.

Пострадавших нет.

В Покровской громаде неосторожного обращения с взрывоопасным предметом пострадали два человека: 57-летний мужчина и 22-летняя женщина. По сообщению медиков, дети принесли домой детонатор от FPV-дрона - он взорвался на руках у мужчины.

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