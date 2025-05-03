Ворог вночі атакував Нікопольщину з дронів-камікадзе та артилерії

Ввечері та вночі ворог атакував Марганецьку та Мирівську громади Нікопольського району на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

По Марганецькій громаді окупанти били з артилерії та дроном-камікадзе, згодом запустили безпілотник по Мирівській громаді.

Постраждалих немає.

У Покровській громаді необережного поводження з вибухонебезпечним предметом постраждали двоє людей: 57-річний чоловік та 22-річна жінка. За повідомленням медиків, діти принесли додому детонатор від FPV-дрону — він вибухнув на руках у чоловіка.

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