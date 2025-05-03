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Новости Незаконные действия РФ в Абхазии
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ЕС осуждает РФ за открытие прямого авиасообщения с непризнанной Абхазией

РФ возобновила авиасообщение с Абхазией

Европейский Союз осуждает возобновление прямого авиасообщения между РФ и непризнанной Абхазией. Это является нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Соответствующее заявление распространил представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Ануар Эль-Ануни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, Россия с 1 мая возобновила регулярное авиасообщение с непризнанной Абхазией. Аэропорт Сухуми принял в четверг первый коммерческий рейс за последние 32 года.

Комментируя это, в ЕС заявили, что возобновление авиасообщения с Абхазией, не согласованное с официальным Тбилиси, является нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны РФ.

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"Европейский Союз вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Автор: 

Абхазия (375) россия (95652) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+3
А чому ЄС засуджує? Коли Грузіі пофік!
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03.05.2025 17:48
+3
Більше трьох десятиліть Абхазія під контролем кацапстану продовжує лежати у руїнах. Де кацапи, там занепад. Хто ще проти підписаної Україною угоди із США???
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03.05.2025 17:53
+1
ЄС засуджує РФ

І на який строк рашку посодять?
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03.05.2025 17:48
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А чому ЄС засуджує? Коли Грузіі пофік!
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03.05.2025 17:48 Ответить
ЄС засуджує РФ

І на який строк рашку посодять?
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03.05.2025 17:48 Ответить
Коли Рашка окупувала Абхазію, ЄС язика в дупі держало.
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03.05.2025 17:51 Ответить
Більше трьох десятиліть Абхазія під контролем кацапстану продовжує лежати у руїнах. Де кацапи, там занепад. Хто ще проти підписаної Україною угоди із США???
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03.05.2025 17:53 Ответить
З 2008 р. Вони тільки прокинулись??
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03.05.2025 17:59 Ответить
Та і *** з нею. Грузія вже фактично стала федеральним округом!
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03.05.2025 18:11 Ответить
А чего бы им не открыть если ватная "Грузинская мрия" с шалашовкой бидзиной не против...
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03.05.2025 18:36 Ответить
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03.05.2025 18:40 Ответить
А ЄС до цього яка справа? Грузія відмовилась від ЄС.
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03.05.2025 19:31 Ответить
 
 