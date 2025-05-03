ЕС осуждает РФ за открытие прямого авиасообщения с непризнанной Абхазией

Европейский Союз осуждает возобновление прямого авиасообщения между РФ и непризнанной Абхазией. Это является нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Соответствующее заявление распространил представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Ануар Эль-Ануни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, Россия с 1 мая возобновила регулярное авиасообщение с непризнанной Абхазией. Аэропорт Сухуми принял в четверг первый коммерческий рейс за последние 32 года.

Комментируя это, в ЕС заявили, что возобновление авиасообщения с Абхазией, не согласованное с официальным Тбилиси, является нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны РФ.

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"Европейский Союз вновь заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.