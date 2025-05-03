ЄС засуджує РФ за відкриття прямого авіасполучення з невизнаною Абхазією
Європейський Союз засуджує відновлення прямого авіасполучення між РФ та невизнаною Абхазією. Це є порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії.
Відповідну заяву поширив речник ЄС із зовнішньополітичних питань Ануар Ель-Ануні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, Росія з 1 травня відновила регулярне авіасполучення з невизнаною Абхазією. Аеропорт Сухумі прийняв у четвер перший комерційний рейс за останні 32 роки.
Коментуючи це, в ЄС заявили, що відновлення авіасполучення з Абхазією, не погоджене з офіційним Тбілісі, є порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії з боку РФ.
"Європейський Союз знову заявляє про свою тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві.
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