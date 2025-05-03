Израиль готовится расширить наступление в секторе Газа, ожидается новая волна мобилизации резервистов, - Bloomberg

Израиль готовится расширить свою военную операцию в Газе, вероятно, в течение нескольких дней. На фоне возможного наступления страна начнет мобилизацию десятков тысяч резервистов.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, решение об усилении наступления на суше приняли после заседания Совета безопасности в пятницу, 2 мая.

Активизация кампании происходит на фоне давления, которое оказывают на премьера Беньямина Нетаньяху как внутри страны, так и за рубежом, с призывами положить конец затяжному противостоянию с ХАМАС, которое длится уже более 18 месяцев, говорится в статье.

Израильские войска и танки контролируют примерно треть территории сектора Газа после завершения двухмесячного перемирия в середине марта.

Поддерживаемая Ираном группировка ХАМАС остается главной силой в секторе и до сих пор удерживает 59 заложников, 24 из которых, как считается, еще живы. Их боевики ХАМАСа захватили во время смертельного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

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Некоторые члены правящей коалиции Нетаньяху, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, недавно призвали к военной эскалации с целью уничтожения ХАМАС, даже если жизнь заложников будет поставлена под угрозу, пишет Bloomberg.

В то же время, согласно опросу, проведенному государственным изданием Kan News, большинство израильтян хотят завершения войны и обмена заложников на заключенных палестинских боевиков.

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