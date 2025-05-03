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Новости Война Израиля против ХАМАС
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Израиль готовится расширить наступление в секторе Газа, ожидается новая волна мобилизации резервистов, - Bloomberg

Израиль может начать новое наступление в Газе

Израиль готовится расширить свою военную операцию в Газе, вероятно, в течение нескольких дней. На фоне возможного наступления страна начнет мобилизацию десятков тысяч резервистов.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, решение об усилении наступления на суше приняли после заседания Совета безопасности в пятницу, 2 мая.

Активизация кампании происходит на фоне давления, которое оказывают на премьера Беньямина Нетаньяху как внутри страны, так и за рубежом, с призывами положить конец затяжному противостоянию с ХАМАС, которое длится уже более 18 месяцев, говорится в статье.

Израильские войска и танки контролируют примерно треть территории сектора Газа после завершения двухмесячного перемирия в середине марта.

Поддерживаемая Ираном группировка ХАМАС остается главной силой в секторе и до сих пор удерживает 59 заложников, 24 из которых, как считается, еще живы. Их боевики ХАМАСа захватили во время смертельного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

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Некоторые члены правящей коалиции Нетаньяху, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, недавно призвали к военной эскалации с целью уничтожения ХАМАС, даже если жизнь заложников будет поставлена под угрозу, пишет Bloomberg.

В то же время, согласно опросу, проведенному государственным изданием Kan News, большинство израильтян хотят завершения войны и обмена заложников на заключенных палестинских боевиков.

Читайте также: ХАМАС заявил о готовности к длительному прекращению огня в Газе, но разоружаться не хочет, - Reuters

Автор: 

Газа (53) Израиль (1926) Хамас (184)


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Топ комментарии
+1
Дебіли, пля. Ці резервісти.
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04.05.2025 00:02
+1
Ізраїльські резервісти проти війни відзначають свою відмову від служби в Секторі Газа, вважаючи, що війна негативно впливає на Ізраїль.
Десятки медичних резервістів, зокрема лікарі та фельдшери, підписали листи з відмовою служити, вважаючи, що війна завдає шкоди цивільному населенню та соціальній структурі країни.
Також ветерани «Моссаду» та медики запасу підписують листи з закликом до припинення війни та повернення заручників.

Ці дії відображають широкий протест з боку резервістів проти війни в Ізраїлі.
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04.05.2025 00:03
+1
Вчергове поганяти бородачів в сандалях і рушниках на головах, найважчим озброєнням яких є крупнокаліберний кулемет на пікапі. І всі бойові дії будуть в секторі Газа, який має площу 20 на 10 км, який будуть бомбити 300 Ф16. Оце я розумію в них війна на виживання зі всім арабським світом
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04.05.2025 00:04
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Армія оборони Ізраїлю оголосила про звільнення резервістів ВПС, які підписали відкритий лист із засудженням війни в Газі.
За даними ізраїльських ЗМІ, лист підписали близько тисячі резервістів та відставників.
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04.05.2025 00:01 Ответить
Дебіли, пля. Ці резервісти.
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04.05.2025 00:02 Ответить
Жид їбаний піздуй замінити резервів,ви жиди смердючі тут ***** нікому не потрібні в Україні
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04.05.2025 00:34 Ответить
Ізраїльські резервісти проти війни відзначають свою відмову від служби в Секторі Газа, вважаючи, що війна негативно впливає на Ізраїль.
Десятки медичних резервістів, зокрема лікарі та фельдшери, підписали листи з відмовою служити, вважаючи, що війна завдає шкоди цивільному населенню та соціальній структурі країни.
Також ветерани «Моссаду» та медики запасу підписують листи з закликом до припинення війни та повернення заручників.

Ці дії відображають широкий протест з боку резервістів проти війни в Ізраїлі.
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04.05.2025 00:03 Ответить
Серед підписантів листа були три колишні керівники «Моссаду», колишній заступник голови «Моссаду», десятки колишніх начальників відділів та їхніх заступників.
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04.05.2025 00:05 Ответить
Резервістам - повістку, ВЛК за 30 хвилин і в "Десну" - там їх навчать "родіну любіть"
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04.05.2025 00:34 Ответить
Вчергове поганяти бородачів в сандалях і рушниках на головах, найважчим озброєнням яких є крупнокаліберний кулемет на пікапі. І всі бойові дії будуть в секторі Газа, який має площу 20 на 10 км, який будуть бомбити 300 Ф16. Оце я розумію в них війна на виживання зі всім арабським світом
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04.05.2025 00:04 Ответить
Бог у поміч.
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04.05.2025 00:05 Ответить
Щоб ти подохла хуцпата худоба ****** жидівська
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04.05.2025 00:30 Ответить
ну хоч в якийсь країні прем'ер не ротом там відоси робить,
і не сам себе в папіни римськи різи не одягає, а діло робить.
тільки в нас тільки завжди якийсь кловунярський негаразд...
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04.05.2025 00:05 Ответить
З ким вони воюють? Де там є суперник, що має хоть 10% вогневої міці Ізраїлю? А поганати бородачів в рушниках маючи 300 Ф16 розуму і відваги багато не треба. І то славне військо Ізраїлі ніяк не справиться з ними
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04.05.2025 00:09 Ответить
Поїдь покажи як треба ганяти борадачів в сандалях,херою,а то ******** своїм в коментах всі такі хоробрі,а як коснеться до діла так в штани собі ложите.
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04.05.2025 00:25 Ответить
десь там де і хусити, яких наші флоти мочять з ранку до вечора вже місяці як півтора, от тільки добамбасити ніяк не можуть тих тарганів.
або "boots on the ground", або це все до сраці дверь...
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04.05.2025 00:28 Ответить
Щось не довго протривало трампівське перемир'я. Даже якщо точніше сказати, його взагалі не було. Це все що потрібно знати про угоди з терористами і вбивцями
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04.05.2025 00:26 Ответить
та премію мира йому і папський білий дим!
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04.05.2025 00:35 Ответить
Скоро зникне ісраїль з мапи світу, разом із братом близнюком парРашною **********
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04.05.2025 00:28 Ответить
Куди там наступати весь сектор Гази за площею менше третини Києва, ще один військовий злочинець влаштував геноцид.
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04.05.2025 00:28 Ответить
кацапня 4й рік сунеться по Україні - по сантіметру в день
свині ще не кожну вонючю кацапняву потвору жруть.
сало тепер тільки з Аргентини!
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04.05.2025 00:43 Ответить
Жиди вже переплюнули Гітлера. Сам Гітлер брав ідеологію жидів.
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04.05.2025 00:45 Ответить
 
 