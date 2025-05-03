Ізраїль готується розширити наступ в секторі Гази, очікується нова хвиля мобілізації резервістів, - Bloomberg
Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Газі, ймовірно, впродовж кількох днів. На тлі можливого наступу країна почне мобілізацію десятків тисяч резервістів.
Про це з посиланням на джерела пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника, рішення про посилення наступу на суші ухвалили після засідання Ради безпеки в пʼятницю, 2 травня.
Активізація кампанії відбувається на тлі тиску, який чинять на премʼєра Беньяміна Нетаньягу як усередині країни, так і за кордоном, із закликами покласти край затяжному протистоянню з ХАМАС, що триває вже понад 18 місяців, йдеться у статті.
Ізраїльські війська і танки контролюють приблизно третину території сектора Гази після завершення двомісячного перемир’я в середині березня.
Підтримуване Іраном угруповання ХАМАС залишається головною силою в секторі та досі утримує 59 заручників, 24 з яких, як вважається, ще живі. Їх бойовики ХАМАСу захопили під час смертельного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Деякі члени правлячої коаліції Нетаньягу, включаючи міністра фінансів Бецалеля Смотрича, нещодавно закликали до військової ескалації з метою знищення ХАМАС, навіть якщо життя заручників буде поставлено під загрозу, пише Bloomberg.
Водночас, згідно з опитуванням проведеним державним виданням Kan News, більшість ізраїльтян прагнуть завершення війни та обміну заручників на ув'язнених палестинських бойовиків.
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За даними ізраїльських ЗМІ, лист підписали близько тисячі резервістів та відставників.
Десятки медичних резервістів, зокрема лікарі та фельдшери, підписали листи з відмовою служити, вважаючи, що війна завдає шкоди цивільному населенню та соціальній структурі країни.
Також ветерани «Моссаду» та медики запасу підписують листи з закликом до припинення війни та повернення заручників.
Ці дії відображають широкий протест з боку резервістів проти війни в Ізраїлі.
і не сам себе в папіни римськи різи не одягає, а діло робить.
тільки в нас тільки завжди якийсь кловунярський негаразд...
або "boots on the ground", або це все до сраці дверь...
свині ще не кожну вонючю кацапняву потвору жруть.
сало тепер тільки з Аргентини!