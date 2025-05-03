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Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС
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Ізраїль готується розширити наступ в секторі Гази, очікується нова хвиля мобілізації резервістів, - Bloomberg

Ізраїль може почати новий наступ в Газі

Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Газі, ймовірно, впродовж кількох днів. На тлі можливого наступу країна почне мобілізацію десятків тисяч резервістів.

Про це з посиланням на джерела пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, рішення про посилення наступу на суші ухвалили після засідання Ради безпеки в пʼятницю, 2 травня.

Активізація кампанії відбувається на тлі тиску, який чинять на премʼєра Беньяміна Нетаньягу як усередині країни, так і за кордоном, із закликами покласти край затяжному протистоянню з ХАМАС, що триває вже понад 18 місяців, йдеться у статті.

Ізраїльські війська і танки контролюють приблизно третину території сектора Гази після завершення двомісячного перемир’я в середині березня.

Підтримуване Іраном угруповання ХАМАС залишається головною силою в секторі та досі утримує 59 заручників, 24 з яких, як вважається, ще живі. Їх бойовики ХАМАСу захопили під час смертельного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Читайте також: Ізраїль не виключає ударів по ядерних об’єктах Ірану, попри позицію Трампа, - Reuters

Деякі члени правлячої коаліції Нетаньягу, включаючи міністра фінансів Бецалеля Смотрича, нещодавно закликали до військової ескалації з метою знищення ХАМАС, навіть якщо життя заручників буде поставлено під загрозу, пише Bloomberg.

Водночас, згідно з опитуванням проведеним державним виданням Kan News, більшість ізраїльтян прагнуть завершення війни та обміну заручників на ув'язнених палестинських бойовиків.

Читайте також: ХАМАС заявив про готовність до тривалого припинення вогню в Газі, але роззброюватися не хоче, - Reuters

Автор: 

Газа (23) Ізраїль (1644) Хамас (188)


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Топ коментарі
+3
Вчергове поганяти бородачів в сандалях і рушниках на головах, найважчим озброєнням яких є крупнокаліберний кулемет на пікапі. І всі бойові дії будуть в секторі Газа, який має площу 20 на 10 км, який будуть бомбити 300 Ф16. Оце я розумію в них війна на виживання зі всім арабським світом
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04.05.2025 00:04
+2
З ким вони воюють? Де там є суперник, що має хоть 10% вогневої міці Ізраїлю? А поганати бородачів в рушниках маючи 300 Ф16 розуму і відваги багато не треба. І то славне військо Ізраїлі ніяк не справиться з ними
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04.05.2025 00:09
+2
Куди там наступати весь сектор Гази за площею менше третини Києва, ще один військовий злочинець влаштував геноцид.
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04.05.2025 00:28
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Армія оборони Ізраїлю оголосила про звільнення резервістів ВПС, які підписали відкритий лист із засудженням війни в Газі.
За даними ізраїльських ЗМІ, лист підписали близько тисячі резервістів та відставників.
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04.05.2025 00:01 Відповісти
Дебіли, пля. Ці резервісти.
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04.05.2025 00:02 Відповісти
Жид їбаний піздуй замінити резервів,ви жиди смердючі тут ***** нікому не потрібні в Україні
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04.05.2025 00:34 Відповісти
Ізраїльські резервісти проти війни відзначають свою відмову від служби в Секторі Газа, вважаючи, що війна негативно впливає на Ізраїль.
Десятки медичних резервістів, зокрема лікарі та фельдшери, підписали листи з відмовою служити, вважаючи, що війна завдає шкоди цивільному населенню та соціальній структурі країни.
Також ветерани «Моссаду» та медики запасу підписують листи з закликом до припинення війни та повернення заручників.

Ці дії відображають широкий протест з боку резервістів проти війни в Ізраїлі.
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04.05.2025 00:03 Відповісти
Серед підписантів листа були три колишні керівники «Моссаду», колишній заступник голови «Моссаду», десятки колишніх начальників відділів та їхніх заступників.
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04.05.2025 00:05 Відповісти
Резервістам - повістку, ВЛК за 30 хвилин і в "Десну" - там їх навчать "родіну любіть"
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04.05.2025 00:34 Відповісти
Вчергове поганяти бородачів в сандалях і рушниках на головах, найважчим озброєнням яких є крупнокаліберний кулемет на пікапі. І всі бойові дії будуть в секторі Газа, який має площу 20 на 10 км, який будуть бомбити 300 Ф16. Оце я розумію в них війна на виживання зі всім арабським світом
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04.05.2025 00:04 Відповісти
Бог у поміч.
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04.05.2025 00:05 Відповісти
Щоб ти подохла хуцпата худоба ****** жидівська
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04.05.2025 00:30 Відповісти
ну хоч в якийсь країні прем'ер не ротом там відоси робить,
і не сам себе в папіни римськи різи не одягає, а діло робить.
тільки в нас тільки завжди якийсь кловунярський негаразд...
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04.05.2025 00:05 Відповісти
З ким вони воюють? Де там є суперник, що має хоть 10% вогневої міці Ізраїлю? А поганати бородачів в рушниках маючи 300 Ф16 розуму і відваги багато не треба. І то славне військо Ізраїлі ніяк не справиться з ними
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04.05.2025 00:09 Відповісти
Поїдь покажи як треба ганяти борадачів в сандалях,херою,а то ******** своїм в коментах всі такі хоробрі,а як коснеться до діла так в штани собі ложите.
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04.05.2025 00:25 Відповісти
Не можу виїхати, границі закриті чи ти не в курсі?
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04.05.2025 00:47 Відповісти
десь там де і хусити, яких наші флоти мочять з ранку до вечора вже місяці як півтора, от тільки добамбасити ніяк не можуть тих тарганів.
або "boots on the ground", або це все до сраці дверь...
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04.05.2025 00:28 Відповісти
Щось не довго протривало трампівське перемир'я. Даже якщо точніше сказати, його взагалі не було. Це все що потрібно знати про угоди з терористами і вбивцями
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04.05.2025 00:26 Відповісти
та премію мира йому і папський білий дим!
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04.05.2025 00:35 Відповісти
Скоро зникне ісраїль з мапи світу, разом із братом близнюком парРашною **********
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04.05.2025 00:28 Відповісти
Куди там наступати весь сектор Гази за площею менше третини Києва, ще один військовий злочинець влаштував геноцид.
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04.05.2025 00:28 Відповісти
кацапня 4й рік сунеться по Україні - по сантіметру в день
свині ще не кожну вонючю кацапняву потвору жруть.
сало тепер тільки з Аргентини!
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04.05.2025 00:43 Відповісти
Якщо би хотіли зробити геноцид, то впоралися за 1 місяць, як русня у Алеппо. У Газі, суцільна забудова, величезна щільність проживання населення: килимові бомбардування - й тільки встигай рити братскі могили. Але Ізраїль, на превеликий жаль, береже "цивільних", дає їм час вийти із зон бойових дій, разом із хамасом. Але це ніяк на домогало витягнути звідти заручників, чи винести звідти хамас. Цивільні постійно поповнюють ряди террористів своїм м'ясом, рекрутинг в них йде постійно, як в рашці.
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04.05.2025 01:04 Відповісти
Жиди вже переплюнули Гітлера. Сам Гітлер брав ідеологію жидів.
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04.05.2025 00:45 Відповісти
Українці в 99,9% не знають , що імено жиди зробили геноцид в 31-33роках
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04.05.2025 00:47 Відповісти
та вони в більшосі і досі не знають, що кацапня напала на Україну в 2014му, і що зелення тій кацапні дороги побудувало...
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04.05.2025 00:57 Відповісти
з 2019 по 2022
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04.05.2025 01:00 Відповісти
Там немає мирного рішення. У Газі араби досі утримують десятки заручників, скільки з них залишилося живих, ніхто не знає. Т.н. "цивільне населення" же гірше русні, вони обома руками за геноцид, навіть за конфіденційну винагороду у мільйон долларів та безпечний віїзд з анклаву за інформацію про заручників, в газоватів суцільна omerta: ніхто не надав інформаціїї. Тому, логічно, що не має сентсу продовужувати з ними нескінченні перегори, заручників треба діставати звіддти будь-якою ціною, так би робила кожна поважаюча себе країна. Цивільні газовати не бажають бути на стороні добра та людяності, а хочуть бути на стороні хамасу - тоді будуть мати відповідні наслідки. Люди, які досмерті забивають у полоні невовлят під загальний одобрямс, є антилюди. Їх треба просто гасити, цей гордіїв вузол пора розрубати.
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04.05.2025 00:57 Відповісти
Жид їбаний ідинахуй з українського сайту,і свою хуцпу всунь мамці свині у тухес
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04.05.2025 01:02 Відповісти
 
 