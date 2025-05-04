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Рашисты атаковали дронами Черкассы: повреждено общежитие, произошли пожары
Российские захватчики атаковали Черкассы ударными дронами в ночь с 3 на 4 мая. Из-за атаки БпЛА в областном центре произошло сразу несколько пожаров.
Об этом в телеграм сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, травмированных нет.
В результате атаки повреждено общежитие. Там загорелся пожар в одной из квартир. Разбиты окна.
На месте работают соответствующие службы.
Ранее сообщалось, что поздно вечером субботы, 3 мая, в Черкассах было слышно несколько взрывов.
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Zahar Kindrat
показать весь комментарий04.05.2025 04:41 Ответить Мне нравится 1
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