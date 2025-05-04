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Новости атака дронов на Черкассы
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Рашисты атаковали дронами Черкассы: повреждено общежитие, произошли пожары

В Черкассах в результате атаки вражеских БПЛА поврежден общежитие

Российские захватчики атаковали Черкассы ударными дронами в ночь с 3 на 4 мая. Из-за атаки БпЛА в областном центре произошло сразу несколько пожаров.

Об этом в телеграм сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, травмированных нет.

В результате атаки повреждено общежитие. Там загорелся пожар в одной из квартир. Разбиты окна.

На месте работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что поздно вечером субботы, 3 мая, в Черкассах было слышно несколько взрывов.

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Автор: 

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І ці виродки щось белькочуть про якесь перемир'я....Закидати москву 9 травня всим наявним...Війська-законна ціль!
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04.05.2025 04:41 Ответить
 
 