Рашисты атаковали дронами Черкассы: повреждено общежитие, произошли пожары

Российские захватчики атаковали Черкассы ударными дронами в ночь с 3 на 4 мая. Из-за атаки БпЛА в областном центре произошло сразу несколько пожаров.

Об этом в телеграм сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, травмированных нет.

В результате атаки повреждено общежитие. Там загорелся пожар в одной из квартир. Разбиты окна.

На месте работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что поздно вечером субботы, 3 мая, в Черкассах было слышно несколько взрывов.

Читайте также: Взрывы прогремели в Черкассах на фоне атаки российских дронов