Взрывы прогремели в Черкассах на фоне атаки российских дронов
Поздно вечером субботы, 3 мая, в Черкассах было слышно несколько взрывов.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Первый взрыв в Черкассах прогремел в 23:18. Всего в областном центре были слышны звуки шести взрывов.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 3 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.
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