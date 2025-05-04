Взрывы прогремели в Черкассах на фоне атаки российских дронов

Поздно вечером субботы, 3 мая, в Черкассах было слышно несколько взрывов.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Первый взрыв в Черкассах прогремел в 23:18. Всего в областном центре были слышны звуки шести взрывов.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 3 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.

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