645 0
Вибухи пролунали в Черкасах на тлі атаки російських дронів
Пізно ввечері суботи, 3 травня, в Черкасах було чутно кілька вибухів.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Перший вибух у Черкасах пролунав о 23:18. Загалом в обласному центрі було чутно звуки шістьох вибухів.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 3 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль