Вибухи пролунали в Черкасах на тлі атаки російських дронів

Пізно ввечері суботи, 3 травня, в Черкасах було чутно кілька вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Перший вибух у Черкасах пролунав о 23:18. Загалом в обласному центрі було чутно звуки шістьох вибухів.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 3 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники.

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