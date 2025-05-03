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Новини вибухи в Черкасах
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Вибухи пролунали в Черкасах на тлі атаки російських дронів

Вибухи пролунали в Черкасах

Пізно ввечері суботи, 3 травня, в Черкасах було чутно кілька вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Перший вибух у Черкасах пролунав о 23:18. Загалом в обласному центрі було чутно звуки шістьох вибухів.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 3 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники.

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Автор: 

вибух (4481) Черкаси (553) атака (347) Черкаська область (60) Черкаський район (25)


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