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Новини атака дронів на Черкаси
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Рашисти атакували дронами Черкаси: пошкоджено гуртожиток, сталися пожежі

У Черкасах внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено гуртожиток

Російські загарбики атакували Черкаси ударними дронами в ніч з 3 на 4 травня. Через атаку БпЛА в обласному центрі сталося одразу кілька пожеж.

Про це в телеграм повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, травмованих немає.

Внаслідок атаки пошкоджено гуртожиток. Там зайнялась пожежа в одній із квартир. Побиті вікна.

На місці працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері суботи, 3 травня, в Черкасах було чутно кілька вибухів.

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Автор: 

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