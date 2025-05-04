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Воздушные силы нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе Бахмута, - Генштаб
Подтверждено, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута на временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, в результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении. Сейчас данные о потерях врага уточняются.
"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему ощутимые потери", - отмечают в Генштабе.
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