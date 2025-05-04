РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9617 посетителей онлайн
Новости Удары ВСУ по позициям РФ
2 966 2

Воздушные силы нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе Бахмута, - Генштаб

Генштаб об уничтожении опорного пункта РФ

Подтверждено, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении. Сейчас данные о потерях врага уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ ударили по месту запуска российских БпЛА в районе Теткино Курской области РФ, ликвидировано до 20 рашистов, - Генштаб

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему ощутимые потери", - отмечают в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (6322) ликвидация (3581) Донецкая область (9734) Бахмут (1602) Воздушные силы (2327) Бахмутский район (404)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот и славненько.
показать весь комментарий
04.05.2025 09:23 Ответить
Україна, здатна наносити московитам потужні удари, але ж зеленський, з Оманським оточенням та помічниками ригоАНАЛІВ, в органах державно влади та Держсекретарями в них, в'яжуть=блокують, своїми діями, що наносять шкоду Національній безпеці України, ці УДАРИ!!
Смерть, московітам убивцям!
Слава Україні!
показать весь комментарий
04.05.2025 10:40 Ответить
 
 