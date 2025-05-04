Воздушные силы нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе Бахмута, - Генштаб

Подтверждено, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины на днях нанесли сокрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении. Сейчас данные о потерях врага уточняются.

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"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносить ему ощутимые потери", - отмечают в Генштабе.