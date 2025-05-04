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Новини Удари ЗСУ по позиціях РФ
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Повітряні сили завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії РФ у районі Бахмуту, - Генштаб

Генштаб про ураження опорного пункту рф

Підтверджено, що Повітряні Сили Збройних Сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмуту на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, унаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку. Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються.

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"Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат", - наголошують у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6622) ліквідація (3964) Донецька область (8546) Бахмут (1560) Повітряні сили (2667) Бахмутський район (409)


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Вот и славненько.
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04.05.2025 09:23 Відповісти
Україна, здатна наносити московитам потужні удари, але ж зеленський, з Оманським оточенням та помічниками ригоАНАЛІВ, в органах державно влади та Держсекретарями в них, в'яжуть=блокують, своїми діями, що наносять шкоду Національній безпеці України, ці УДАРИ!!
Смерть, московітам убивцям!
Слава Україні!
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04.05.2025 10:40 Відповісти
 
 