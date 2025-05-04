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Повітряні сили завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії РФ у районі Бахмуту, - Генштаб
Підтверджено, що Повітряні Сили Збройних Сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмуту на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, унаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку. Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються.
"Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат", - наголошують у Генштабі.
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