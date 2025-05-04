Атаки РФ на Запорожье: 16 пострадавших до сих пор в больнице, двое людей в тяжелом состоянии
16 пострадавших от российских обстрелов Запорожья пока остаются в больницах областного центра.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, двое из них в тяжелом состоянии. Это мужчины, которые получили травмы в результате ударов вражеских шахедов по Запорожью в ночь с 1 на 2 мая. Всего после этой атаки к медикам обратились 34 человека.
Остальные пациенты в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.
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