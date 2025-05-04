Атаки РФ на Запоріжжя: 16 постраждалих досі в лікарні, двоє людей у важкому стані
16 постраждалих від російських обстрілів Запоріжжя наразі залишаються у лікарнях обласного центру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, двоє з них у тяжкому стані. Це чоловіки, які отримали травми внаслідок ударів ворожих шахедів по Запоріжжю у ніч з 1 на 2 травня. Загалом після цієї атаки до медиків звернулися 34 людини.
Інші пацієнти в стані середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль