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Новини Обстріли Запоріжжя
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Атаки РФ на Запоріжжя: 16 постраждалих досі в лікарні, двоє людей у важкому стані

Наслідки удару РФ по Запоріжжю

16 постраждалих від російських обстрілів Запоріжжя наразі залишаються у лікарнях обласного центру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, двоє з них у тяжкому стані. Це чоловіки, які отримали травми внаслідок ударів ворожих шахедів по Запоріжжю у ніч з 1 на 2 травня. Загалом після цієї атаки до медиків звернулися 34 людини.

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Інші пацієнти в стані середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога.

Автор: 

Запоріжжя (2281) обстріл (28648) поранення (2805) Запорізька область (3634) Запорізький район (118)


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