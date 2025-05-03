"В мене там син горить": правоохоронці показали моторошні кадри рятувальної операції після удару по Запоріжжю. ВIДЕО
У Нацполіції показали моторошні кадри із Запоріжжя одразу після вчорашнього удару по місту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане у телеграм-каналі першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Він нагадує, що увечері 1 травня, масована атака ворожих дронів перетворила вечірні вулиці на зони трагедії. Зруйновані будинки й поранені люди - наслідки нічного терору в різних районах міста.
"Ми разом із профільними службами одразу прибули на місця влучань: надавали домедичну допомогу пораненим, деблокували людей із палаючих квартир, допомагали з евакуацією. Кожен виконує свою роботу злагоджено - як єдиний механізм у боротьбі за людські життя", - наголосив Білошицький.
На опублікованих кадрах чутно плач жінки та її слова "в мене син там горить".
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на який потрібна дзеркальна відповідь ,
але ж потерпілий 5-ть років тому знищив ракетну програму ,
яка розроблялась Турчиновим і Порошенком !!