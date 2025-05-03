Удар РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 33. Шість людей перебувають у лікарнях. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки 2 травня по Запоріжжю кількість постраждалих становить 33 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Шестеро з них залишаються у лікарні - двоє у тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 2 травня.

Поранені, більшість з яких зазнали мінно-вибухових травм, переломів та опіків, отримують всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок російської атаки пошкоджені 56 багатоквартирних та 29 приватних будинків, зруйнований гуртожиток, пошкоджені нежитлові будівлі та споруди.

"Комунальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки на Запоріжжя", - зазначив Федоров.

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