Удар РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 33. Шість людей перебувають у лікарнях. ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки 2 травня по Запоріжжю кількість постраждалих становить 33 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Шестеро з них залишаються у лікарні - двоє у тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 2 травня.
Поранені, більшість з яких зазнали мінно-вибухових травм, переломів та опіків, отримують всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок російської атаки пошкоджені 56 багатоквартирних та 29 приватних будинків, зруйнований гуртожиток, пошкоджені нежитлові будівлі та споруди.
"Комунальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки на Запоріжжя", - зазначив Федоров.
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Андрій Лавриненко
показати весь коментар03.05.2025 12:55 Відповісти Мені подобається 0
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