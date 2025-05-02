МЗС про масовану атаку дронів на Запоріжжя: Росія ігнорує всі пропозиції щодо припинення вогню

Міністерство закордонних справ України заявило, що нічна атака дронів на Запоріжжя підтверджує небажання Росії припинити агресію, тому необхідно посилювати міжнародний тиск.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС в соцмережі Х.

Російська армія у ніч на 2 травня 2025 року здійснила масовану атаку дронами Shahed на Запоріжжя, поціливши щонайменше десятьма безпілотниками по цивільній та критичній інфраструктурі міста. Внаслідок удару поранено десятки мирних жителів, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та локомотиворемонтний завод.

"Росія продовжує ігнорувати всі пропозиції щодо припинення вогню. Шлях до миру починається з тиску - санкцій, підтримки нашої оборони та непохитної єдності, щоб зупинити вбивства та забезпечити тривалу стабільність", - заявили у МЗС.

Нагадаємо, вночі 1 травня Запоріжжя атакували 11 російських безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, цехи заводу, корпус університету і медзаклад.

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