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Новини Атака дронів по Запоріжжю
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МЗС про масовану атаку дронів на Запоріжжя: Росія ігнорує всі пропозиції щодо припинення вогню

Наслідки атаки дронів на Запоріжжя

Міністерство закордонних справ України заявило, що нічна атака дронів на Запоріжжя підтверджує небажання Росії припинити агресію, тому необхідно посилювати міжнародний тиск. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС в соцмережі Х.

Російська армія у ніч на 2 травня 2025 року здійснила масовану атаку дронами Shahed на Запоріжжя, поціливши щонайменше десятьма безпілотниками по цивільній та критичній інфраструктурі міста. Внаслідок удару поранено десятки мирних жителів, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та локомотиворемонтний завод.

"Росія продовжує ігнорувати всі пропозиції щодо припинення вогню. Шлях до миру починається з тиску - санкцій, підтримки нашої оборони та непохитної єдності, щоб зупинити вбивства та забезпечити тривалу стабільність", - заявили у МЗС.

Нагадаємо, вночі 1 травня Запоріжжя атакували 11 російських безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, цехи заводу, корпус університету і медзаклад.

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Автор: 

Запоріжжя (2272) обстріл (28613) Запорізька область (3624) Запорізький район (109)


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Ну мудак Венс скаже,що якщо не хочете домовлятися то і ми не при справах. Робіть що хочете. Оце така зараз адміністрація США.
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02.05.2025 12:30 Відповісти
Пока у быдлостана есть такая мощна поддержка, со стороны дебильного трампа, пока они будут

воевать.
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02.05.2025 12:40 Відповісти
та нічого в них вже немає... і в нас, до речі, теж..., Трамп вже втратив цікавість до нашої війни...
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02.05.2025 12:46 Відповісти
Міністерство закордонних справ України заявило, що нічна атака дронів на Запоріжжя підтверджує небажання Росії припинити агресію, тому необхідно посилювати міжнародний тиск

Якщо повторити це 100500 разів, відбудеться диво.
Перевірено!
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02.05.2025 13:33 Відповісти
 
 