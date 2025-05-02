Квітень - один з найважчих для Харкова з 2022 року. Ворог завдав понад 130 ударів, семеро людей загинуло, - Терехов. ІНФОГРАФІКА

У квітні ворог здійснив 136 масованих атак на Харків. Це – абсолютний рекорд з початку повномасштабного вторгення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ворог не зупинявся. Бив уранці, вдень, увечері, вночі. Без перерви. Цілодобово. Тактика одна – масовані атаки. Дрони запускають групами, кількома хвилями з мінімальними інтервалами, щоб вразити зненацька й ускладнити роботу сил ППО.

Кожен наліт - поранення, загибелі, руйнації. За масштабом — як на початку російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських ударів 230 людей дістали поранення, зокрема 19 дітей. На жаль, семеро осіб загинуло, серед них - дитина

Також квітень став рекордним не тільки за кількістю обстрілів, а й за масштабами руйнувань Харкова. Від прямих влучань та вибухових хвиль постраждали 533 будівлі, вибито 10 533 вікон.

"Нам вдалося закрити понад 90% - 9830 вікон. Але це лише тимчасово. Повного скління поки немає. А зима ближче, ніж здається. Тому зараз це наш головний виклик", - зазначив Терехов.

Також внаслідок російських атак пошкоджено 147 дахів, 109 з них ще в ремонті.

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