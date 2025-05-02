Апрель - один из самых тяжелых для Харькова с 2022 года. Враг нанес более 130 ударов, семеро человек погибли, - Терехов. ИНФОГРАФИКА

В апреле враг совершил 136 массированных атак на Харьков. Это - абсолютный рекорд с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Враг не останавливался. Бил утром, днем, вечером, ночью. Без перерыва. Круглосуточно. Тактика одна - массированные атаки. Дроны запускают группами, несколькими волнами с минимальными интервалами, чтобы застать врасплох и усложнить работу сил ПВО.

Каждый налет - ранения, гибели, разрушения. По масштабу - как в начале российского вторжения", - говорится в сообщении.

В результате российских ударов 230 человек получили ранения, в том числе - 19 детей. К сожалению, семеро человек погибли, среди них - ребенок.

Также апрель стал рекордным не только по количеству обстрелов, но и по масштабам разрушений Харькова. От прямых попаданий и взрывных волн пострадали 533 здания, выбито 10 533 окна.

"Нам удалось закрыть более 90% - 9830 окон. Но это лишь временно. Полного остекления пока нет. А зима ближе, чем кажется. Поэтому сейчас это наш главный вызов", - отметил Терехов.

Также в результате российских атак повреждены 147 крыш, 109 из них еще в ремонте.

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