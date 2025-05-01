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Новини Обстріл Харкова
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Мішок із цвяхами виявили в уламках дрона, яким росіяни атакували Харків, - Нацполіція

Атака РФ на Харків

В уламках дрона, яким російські війська сьогодні, 1 травня, вдарили по Київському району Харкова, виявили мішок із цвяхами

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив керівник управління Нацполіції у Харківській області Петро Токар.

Зазначається, що російська армія вдарила по Харкову близько 11:52 безпілотником "Молния -2", який влучив у Київському районі міста. Саме у цьому дроні поліція знайшла "сюрприз" від ворога - мішок із цвяхами.

"Коли зараз поліція з вибухотехніками робила огляд, ми виявили, що до цього безпілотника прикріплений мішок з цвяхами", - розповів Токар.

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Він додав, що росіяни обладнали безпілотник цвяхами навмисно, щоб завдати якомога більше травм жителям Харкова.

"Тобто росіяни намагаються завдати цивільному населенню максимального ураження і вдаються до таких нехитрих способів - додаткові елементи, прикріплені до дрона, щоб уразити максимальну кількість людей", - зазначив Токар.

Читайте: Росіяни двічі вдарили дронами "Молния" по Харкову (оновлено)

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обстріл (28613) Харків (5623) Харківська область (856) Харківський район (267)


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Кацап-м'ясник і цим все сказано...
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01.05.2025 20:08 Відповісти
Кацапи - це нація генетичних садистів.
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01.05.2025 21:01 Відповісти
Відправте назад в маскву, і вибухівки побільше, щоб не казали, що українці при поверненні посилку обікрали.
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01.05.2025 20:13 Відповісти
Головне щоб Україна погодилась на побєдобєсноє переміріє та не била по параду в Мацкві.
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01.05.2025 20:14 Відповісти
Де про це прочитати? Що погодилась. Чи ти просто пес, танул?
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01.05.2025 20:30 Відповісти
Гвозди бы делать из этих ****** (кацапов)
Тупее бы не было в мире ******.
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01.05.2025 20:31 Відповісти
Так цвяхи то китайські мабуть
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01.05.2025 20:43 Відповісти
Абсолютно не шкода кацапську зомбовану мерзоту, сподіваюся піде цвяховий дощ на їхні ібанітові голови, дай бог дай...
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01.05.2025 21:04 Відповісти
Яка макака тебе виперднула коли ти з'явилося на світ. З якого села ти вилізло незомбоване непорозуміння?
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01.05.2025 21:10 Відповісти
Потрібно вернути на зад ето святоє )
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01.05.2025 22:35 Відповісти
 
 