Мішок із цвяхами виявили в уламках дрона, яким росіяни атакували Харків, - Нацполіція

В уламках дрона, яким російські війська сьогодні, 1 травня, вдарили по Київському району Харкова, виявили мішок із цвяхами

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив керівник управління Нацполіції у Харківській області Петро Токар.

Зазначається, що російська армія вдарила по Харкову близько 11:52 безпілотником "Молния -2", який влучив у Київському районі міста. Саме у цьому дроні поліція знайшла "сюрприз" від ворога - мішок із цвяхами.

"Коли зараз поліція з вибухотехніками робила огляд, ми виявили, що до цього безпілотника прикріплений мішок з цвяхами", - розповів Токар.

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Він додав, що росіяни обладнали безпілотник цвяхами навмисно, щоб завдати якомога більше травм жителям Харкова.

"Тобто росіяни намагаються завдати цивільному населенню максимального ураження і вдаються до таких нехитрих способів - додаткові елементи, прикріплені до дрона, щоб уразити максимальну кількість людей", - зазначив Токар.

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