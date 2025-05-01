Мешок с гвоздями обнаружили в обломках дрона, которым россияне атаковали Харьков, - Нацполиция
В обломках дрона, которым российские войска сегодня, 1 мая, ударили по Киевскому району Харькова, обнаружили мешок с гвоздями
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил руководитель управления Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.
Отмечается, что российская армия атаковала Харьков около 11:52 беспилотником "Молния -2", который ударил в Киевском районе города. Именно в этом дроне полиция нашла "сюрприз" от врага - мешок с гвоздями.
"Когда сейчас полиция со взрывотехниками делала осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями", - рассказал Токарь.
Он добавил, что россияне оборудовали беспилотник гвоздями намеренно, чтобы нанести как можно больше травм жителям Харькова.
"То есть россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким нехитрым способам - дополнительные элементы, прикрепленные к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей", - отметил Токарь.
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