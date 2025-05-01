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Новости Обстрел Харькова
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Мешок с гвоздями обнаружили в обломках дрона, которым россияне атаковали Харьков, - Нацполиция

Атака РФ на Харьков

В обломках дрона, которым российские войска сегодня, 1 мая, ударили по Киевскому району Харькова, обнаружили мешок с гвоздями

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил руководитель управления Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

Отмечается, что российская армия атаковала Харьков около 11:52 беспилотником "Молния -2", который ударил в Киевском районе города. Именно в этом дроне полиция нашла "сюрприз" от врага - мешок с гвоздями.

"Когда сейчас полиция со взрывотехниками делала осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями", - рассказал Токарь.

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Он добавил, что россияне оборудовали беспилотник гвоздями намеренно, чтобы нанести как можно больше травм жителям Харькова.

"То есть россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким нехитрым способам - дополнительные элементы, прикрепленные к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей", - отметил Токарь.

Читайте: Россияне дважды ударили дронами "Молния" по Харькову (обновлено)

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обстрел (27292) Харьков (7507) Харьковская область (850) Харьковский район (262)


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Кацап-м'ясник і цим все сказано...
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01.05.2025 20:08 Ответить
Кацапи - це нація генетичних садистів.
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01.05.2025 21:01 Ответить
Відправте назад в маскву, і вибухівки побільше, щоб не казали, що українці при поверненні посилку обікрали.
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01.05.2025 20:13 Ответить
Головне щоб Україна погодилась на побєдобєсноє переміріє та не била по параду в Мацкві.
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01.05.2025 20:14 Ответить
Де про це прочитати? Що погодилась. Чи ти просто пес, танул?
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01.05.2025 20:30 Ответить
Гвозди бы делать из этих ****** (кацапов)
Тупее бы не было в мире ******.
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01.05.2025 20:31 Ответить
Так цвяхи то китайські мабуть
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01.05.2025 20:43 Ответить
Абсолютно не шкода кацапську зомбовану мерзоту, сподіваюся піде цвяховий дощ на їхні ібанітові голови, дай бог дай...
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01.05.2025 21:04 Ответить
Яка макака тебе виперднула коли ти з'явилося на світ. З якого села ти вилізло незомбоване непорозуміння?
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01.05.2025 21:10 Ответить
 
 