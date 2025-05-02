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Новости Атака дронов по Запорожью
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МИД о массированной атаке дронов на Запорожье: Россия игнорирует все предложения о прекращении огня

Последствия атаки дронов на Запорожье

Министерство иностранных дел Украины заявило, что ночная атака дронов на Запорожье подтверждает нежелание России прекратить агрессию, поэтому необходимо усиливать международное давление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД в соцсети Х.

Российская армия в ночь на 2 мая 2025 года осуществила массированную атаку дронами Shahed на Запорожье, попав минимум десятью беспилотниками по гражданской и критической инфраструктуре города. В результате удара ранены десятки мирных жителей, повреждены жилые дома, учебное заведение и локомотиворемонтный завод.

"Россия продолжает игнорировать все предложения о прекращении огня. Путь к миру начинается с давления - санкций, поддержки нашей обороны и непоколебимого единства, чтобы остановить убийства и обеспечить длительную стабильность", - заявили в МИД.

Напомним, ночью 1 мая Запорожье атаковали 11 российских беспилотников. В результате атаки повреждены дома, цеха завода, корпус университета и медучреждение.

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Запорожье (2658) обстрел (27292) Запорожская область (3102) Запорожский район (110)


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Ну мудак Венс скаже,що якщо не хочете домовлятися то і ми не при справах. Робіть що хочете. Оце така зараз адміністрація США.
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02.05.2025 12:30 Ответить
Пока у быдлостана есть такая мощна поддержка, со стороны дебильного трампа, пока они будут

воевать.
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02.05.2025 12:40 Ответить
та нічого в них вже немає... і в нас, до речі, теж..., Трамп вже втратив цікавість до нашої війни...
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02.05.2025 12:46 Ответить
Міністерство закордонних справ України заявило, що нічна атака дронів на Запоріжжя підтверджує небажання Росії припинити агресію, тому необхідно посилювати міжнародний тиск

Якщо повторити це 100500 разів, відбудеться диво.
Перевірено!
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02.05.2025 13:33 Ответить
 
 