МИД о массированной атаке дронов на Запорожье: Россия игнорирует все предложения о прекращении огня

Министерство иностранных дел Украины заявило, что ночная атака дронов на Запорожье подтверждает нежелание России прекратить агрессию, поэтому необходимо усиливать международное давление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД в соцсети Х.

Российская армия в ночь на 2 мая 2025 года осуществила массированную атаку дронами Shahed на Запорожье, попав минимум десятью беспилотниками по гражданской и критической инфраструктуре города. В результате удара ранены десятки мирных жителей, повреждены жилые дома, учебное заведение и локомотиворемонтный завод.

"Россия продолжает игнорировать все предложения о прекращении огня. Путь к миру начинается с давления - санкций, поддержки нашей обороны и непоколебимого единства, чтобы остановить убийства и обеспечить длительную стабильность", - заявили в МИД.

Напомним, ночью 1 мая Запорожье атаковали 11 российских беспилотников. В результате атаки повреждены дома, цеха завода, корпус университета и медучреждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апрель - один из самых тяжелых для Харькова с 2022 года. Враг нанес более 130 ударов, семь человек погибли, - Терехов. ИНФОГРАФИКА