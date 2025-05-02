Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя: 31 особа поранена, пошкоджені будинки, цехи заводу та корпус університету. ФОТОрепортаж

Вночі 1 травня Запоріжжя атакували 11 російських безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, цехи заводу, корпус університету і медзаклад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.

Зокрема, зазнали пошкоджень 27 багатоповерхових будинків, 11 приватних будинків, 6 гаражів, 8 легкових автомобілів, 1 вантажний автомобіль, 5 будівель закладів освіти, інфраструктурний об’єкт.

Наразі до поліції надійшло 142 повідомлення про поранення людей та руйнування житла і майна громадян.

Стан постраждалих

Станом на 9:40 відомо про 29 поранених громадян віком від 13 до 85 років, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Двоє у тяжкому стані, ще четверо - в стані середньої тяжкості. У лікарні обласного центру продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - зазначив начальник ОВА.

24 людини після медичної допомоги лікуватимуться вдома.

Станом на 13.10 зросла кількість постраждалих. Як повідомив Федоров, у Запоріжжі вже 31 поранений, в тому числі двоє дітей.

Збільшилася кількість ушпиталених - в медзакладах 7 людей.

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