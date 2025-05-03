Удар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 33. Шестеро человек находятся в больницах. ФОТОрепортаж
В результате российской атаки 2 мая по Запорожью количество пострадавших составляет 33 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Шестеро из них остаются в больнице - двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Такие последствия вражеской атаки на Запорожье в ночь на 2 мая.
Раненые, большинство из которых получили минно-взрывные травмы, переломы и ожоги, получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Также в результате российской атаки повреждены 56 многоквартирных и 29 частных домов, разрушено общежитие, повреждены нежилые здания и сооружения.
"Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки на Запорожье", - отметил Федоров.
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