Удар РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло до 33. Шестеро человек находятся в больницах. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки 2 мая по Запорожью количество пострадавших составляет 33 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Шестеро из них остаются в больнице - двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Такие последствия вражеской атаки на Запорожье в ночь на 2 мая.

Раненые, большинство из которых получили минно-взрывные травмы, переломы и ожоги, получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Также в результате российской атаки повреждены 56 многоквартирных и 29 частных домов, разрушено общежитие, повреждены нежилые здания и сооружения.

"Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки на Запорожье", - отметил Федоров.

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