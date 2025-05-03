"У меня там сын горит": правоохранители показали жуткие кадры спасательной операции после удара по Запорожью. ВИДЕО
В Нацполиции показали жуткие кадры из Запорожья сразу после вчерашнего удара по городу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в телеграмм-канале первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Он напоминает, что вечером 1 мая, массированная атака вражеских дронов превратила вечерние улицы в зоны трагедии. Разрушенные дома и раненые люди - последствия ночного террора в разных районах города.
"Мы вместе с профильными службами сразу прибыли на места попаданий: оказывали домедицинскую помощь раненым, деблокировали людей из горящих квартир, помогали с эвакуацией. Каждый выполняет свою работу слаженно - как единый механизм в борьбе за человеческие жизни", - подчеркнул Билошицкий.
На опубликованных кадрах слышно плач женщины и ее слова "у меня сын там горит".
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на який потрібна дзеркальна відповідь ,
але ж потерпілий 5-ть років тому знищив ракетну програму ,
яка розроблялась Турчиновим і Порошенком !!