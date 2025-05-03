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Новости Видео Атака на Запорожье
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"У меня там сын горит": правоохранители показали жуткие кадры спасательной операции после удара по Запорожью. ВИДЕО

В Нацполиции показали жуткие кадры из Запорожья сразу после вчерашнего удара по городу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное в телеграмм-канале первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Он напоминает, что вечером 1 мая, массированная атака вражеских дронов превратила вечерние улицы в зоны трагедии. Разрушенные дома и раненые люди - последствия ночного террора в разных районах города.

"Мы вместе с профильными службами сразу прибыли на места попаданий: оказывали домедицинскую помощь раненым, деблокировали людей из горящих квартир, помогали с эвакуацией. Каждый выполняет свою работу слаженно - как единый механизм в борьбе за человеческие жизни", - подчеркнул Билошицкий.

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На опубликованных кадрах слышно плач женщины и ее слова "у меня сын там горит".

Автор: 

Запорожье (2663) Запорожская область (3111) Запорожский район (115)


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03.05.2025 21:53 Ответить
Це терор і цільове вбивство цивільних громадян Украіни ,
на який потрібна дзеркальна відповідь ,
але ж потерпілий 5-ть років тому знищив ракетну програму ,
яка розроблялась Турчиновим і Порошенком !!
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03.05.2025 21:59 Ответить
Який жах…
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03.05.2025 23:04 Ответить
ГОЛОВНЕ ПО МОСКВІ не бити да? Гребана влада НЕукраїнців яка ставиться до нас як до щурів який треба знищити - як каже Гетьманцев - обскубати і на фронт
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03.05.2025 23:50 Ответить
 
 