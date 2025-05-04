Зеленский прибыл с визитом в Чехию. ФОТО
Сегодня, 4 мая 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Чехию.
Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД страны Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я приветствовал Президента Зеленского в аэропорту Рузино. Лидер свободного мира", - написал он.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Чехию 4 мая.
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+16 Герхард
показать весь комментарий04.05.2025 13:56
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показать весь комментарий04.05.2025 13:55
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Сценічний образ - наше все.
Фідель наш кастратий...
який гарний чоловік зе!поц.
катає свою подружаню за наш кошт.....
Напевно знайшов роботу в Чехії або прилетів обмінюватися досвідом.
Він же в нас "великий будівельник".