Зеленский прибыл с визитом в Чехию. ФОТО

Сегодня, 4 мая 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Чехию.

Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД страны Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я приветствовал Президента Зеленского в аэропорту Рузино. Лидер свободного мира", - написал он.

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Ранее СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Чехию 4 мая.