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Новости Визит Зеленского в Чехию
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Зеленский прибыл с визитом в Чехию. ФОТО

Сегодня, 4 мая 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Чехию.

Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД страны Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я приветствовал Президента Зеленского в аэропорту Рузино. Лидер свободного мира", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине, - Зеленский

Зеленский в Чехии

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Чехию 4 мая.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Чехия (1707) Липавский Ян (88)


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Топ комментарии
+16
І знов у робі.
Сценічний образ - наше все.

Фідель наш кастратий...
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04.05.2025 13:56
+4
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04.05.2025 14:12
+3
бляха як завжди пожмаканий як щойно виплюнули
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04.05.2025 13:55
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Коли перша леді виглядає на 2 голови солодніше за чоловіка
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04.05.2025 13:53 Ответить
Думай краще про літаки. В Чехії здається Гріппени є.
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04.05.2025 14:09 Ответить
бляха як завжди пожмаканий як щойно виплюнули
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04.05.2025 13:55 Ответить
І знов у робі.
Сценічний образ - наше все.

Фідель наш кастратий...
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04.05.2025 13:56 Ответить
Та може воно прилетіло пиваса потягнути..
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04.05.2025 14:32 Ответить
Краще б з візитом в Угорщину прибув... з кулеметом. До речі,чому не педалюється тема з підтримкою Угорщини гітлерівської Німеччини? Скільки всілякі орбанисіярти будуть срати на голову українцям. Чи вся ця робота пропадає на *************?
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04.05.2025 13:58 Ответить
👏
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04.05.2025 14:33 Ответить
Молодец Зеленский, большой молодец!!!
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04.05.2025 13:58 Ответить
Все таки, любімий саунний мальчік олігархів
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04.05.2025 14:14 Ответить
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04.05.2025 14:18 Ответить
а ополчєнку нафіга за собою притарабанив і йермачька не видко, шо коїться?
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04.05.2025 13:59 Ответить
зе!скумрія захотіла рульку з пивом?
який гарний чоловік зе!поц.
катає свою подружаню за наш кошт.....
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04.05.2025 14:06 Ответить
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04.05.2025 14:12 Ответить
Безхатченко подорожує світом...
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04.05.2025 14:17 Ответить
Їдь в Ємен, до хуситів. У них візьми гіперзук "Палестину-2", котра вразила Бен-Гуріон, і яка прориває ППО Ізраіля, посилену американськими THAAD. Раз ти такий тупий разом зі своєю зеленою бандою і нічого свого зробити не можешь. А то твої партнери зазвичай дають тобі собачий хер.
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04.05.2025 14:26 Ответить
Вова "потужний" вдягнув "спецовку".
Напевно знайшов роботу в Чехії або прилетів обмінюватися досвідом.
Він же в нас "великий будівельник".
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04.05.2025 14:30 Ответить
Коаліції, кластери, гарантії все не так просто, коли бажаеш скрити зраду!
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04.05.2025 14:46 Ответить
Анонсірує кожен день , уже усе продало ,зробило концтабір в країні а саме їзде пр закордонам ха кошти людей либиться с того як він Українців гнобитт
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04.05.2025 14:57 Ответить
Ішак і надалі, на народні кошти, тиняється світом з метою банальної реклами свого мохнатого рила. На його задум це мало б помогти просунути його рейтинг. Усі рішення щодо допомоги та підтримки України приймаються в рамках національних урядів. І ішак, занюхавши про якусь суттєву допомогу, примазується, напрошується на візит та видає це за свою особисту заслугу. Класична схема для вішання лапші.
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04.05.2025 14:59 Ответить
 
 