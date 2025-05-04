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Россияне просят тишины на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине, - Зеленский

в воздушном пространстве фиксируются шахеды

Всю ночь спасатели в Киеве тушили пожары после атаки российских дронов по спальным районам.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть, к сожалению, пострадавшие дети и взрослые. Всем оказана необходимая помощь. Был пожар в Черкассах - горело обычное общежитие. Этой ночью россияне также ударили "шахедами" по Харьковщине, Николаевщине, Киевщине. Всего за ночь - 165 БпЛА, большинство - иранские "шахеды". Все утро продолжаются удары КАБами по Донецкой и Сумской области", - отмечает глава государства.

По его словам, россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине.

"Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов.

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Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день. Спасибо всем нашим партнерам, кто продолжает помогать Украине и давить на Россию", - резюмирует Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Киев (25572) Черкассы (840) Шахед (1037) Черкасская область (59) Черкасский район (25)


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Топ комментарии
+13
подивимось, як ти вдариш по мавзолею 9мая ділдов на палкє.
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04.05.2025 11:11
+10
Яке нафіг перемір'я? 9 травня ви маєте втопити "Червону площу" в крові. Тисячи дронів мають одночастно атакувати московію.
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04.05.2025 11:12
+8
До кого ти звертаєшся в телеграмі? До трампа чи макрона? І чому тоді не в однокласниках?
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04.05.2025 11:11
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подивимось, як ти вдариш по мавзолею 9мая ділдов на палкє.
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04.05.2025 11:11 Ответить
До кого ти звертаєшся в телеграмі? До трампа чи макрона? І чому тоді не в однокласниках?
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04.05.2025 11:11 Ответить
Яке нафіг перемір'я? 9 травня ви маєте втопити "Червону площу" в крові. Тисячи дронів мають одночастно атакувати московію.
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04.05.2025 11:12 Ответить
це шоб вже точно втратити підтримку не тільки штатів, а й європи?
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04.05.2025 14:10 Ответить
Ну а ти поки відсидишся десь подалі, щоб бува не зачепило.
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04.05.2025 15:06 Ответить
Конформистская позиция..
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04.05.2025 11:13 Ответить
Час випробувати власну балістичну ракету, вже 3+ роки як вона вкрай потрібна, і ти вже 6 повних роки як президент (в.о.п.). Де власна далекобійна зброя? Чи винен клятий Порошенко?
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04.05.2025 11:17 Ответить
Кацапи б'ють по Україні кожного дня, бо хтось замість підготовки до війни, готувався до шашликів і знищив навіть те, що створили "бариги".
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04.05.2025 11:20 Ответить
Так треба взять і вєбать а не скиглити у відосах
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04.05.2025 11:24 Ответить
Добре, а чим? Можливо великими шматками асфальту, на який Боневтік Брехливий витратив 500 мільярдів? Чи краще марафоном? Чим?
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04.05.2025 11:36 Ответить
І не треба чекати 9 травня.
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04.05.2025 11:37 Ответить
А у кого просить ?
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04.05.2025 11:27 Ответить
Странно, что так долго не били по нему...
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04.05.2025 11:31 Ответить
А чого припинили бити по касапській енергетиці, по НПЗ, по трубопроводам, по танкерам?

Це ж тільки провокує ***** на нові злочини!
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04.05.2025 11:32 Ответить
Потрібно вдарити по моцкві 9 травня а на 10 травня запросити перемир'я. Якщо ж ми зробимо так як хоче ***** то ми будемо грати по його правилами. Тобто воювати коли йому вигідно і робити паузу коли йому також вигідно. Це буде вічна війна. Потрібно рашистам показати що в них не вийде жити так як вони хочуть
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04.05.2025 11:33 Ответить
пане, ви неуважно прочитали текст.
бо параду ми бити не будемо.
нащо оці не скажу яке слово фантазії 4 рік війни.
давайте краще фантазувати про реальні речі, ті які можна зробити.
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04.05.2025 11:48 Ответить
А ЗСУ будуть бити тихо-тихо, без зацвого шуму.
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04.05.2025 11:42 Ответить
Не будет им тишины даже в аду, куда они все попадут, вместе со своим параноиком путлером.
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04.05.2025 11:52 Ответить
В Москве мальчишка, каждый, рад -
Нацисты выйдут на Парад!
Пройдет, по памяти отцов,
Сапог фашистских подлецов!
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04.05.2025 11:55 Ответить
Володя! відповідати треба ДЗЕРКАЛЬНО!
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04.05.2025 12:37 Ответить
Який сенс просити, якщо ворог чудово знають зебіл гроші вкрав, їм можна навіть без про оборонятись, бо стріляти по них у нас нічим
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04.05.2025 13:00 Ответить
 
 