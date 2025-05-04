Россияне просят тишины на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине, - Зеленский

Всю ночь спасатели в Киеве тушили пожары после атаки российских дронов по спальным районам.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть, к сожалению, пострадавшие дети и взрослые. Всем оказана необходимая помощь. Был пожар в Черкассах - горело обычное общежитие. Этой ночью россияне также ударили "шахедами" по Харьковщине, Николаевщине, Киевщине. Всего за ночь - 165 БпЛА, большинство - иранские "шахеды". Все утро продолжаются удары КАБами по Донецкой и Сумской области", - отмечает глава государства.

По его словам, россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине.

"Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов.

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Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день. Спасибо всем нашим партнерам, кто продолжает помогать Украине и давить на Россию", - резюмирует Зеленский.