Россияне просят тишины на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине, - Зеленский
Всю ночь спасатели в Киеве тушили пожары после атаки российских дронов по спальным районам.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть, к сожалению, пострадавшие дети и взрослые. Всем оказана необходимая помощь. Был пожар в Черкассах - горело обычное общежитие. Этой ночью россияне также ударили "шахедами" по Харьковщине, Николаевщине, Киевщине. Всего за ночь - 165 БпЛА, большинство - иранские "шахеды". Все утро продолжаются удары КАБами по Донецкой и Сумской области", - отмечает глава государства.
По его словам, россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине.
"Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов.
Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день. Спасибо всем нашим партнерам, кто продолжает помогать Украине и давить на Россию", - резюмирует Зеленский.
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Це ж тільки провокує ***** на нові злочини!
бо параду ми бити не будемо.
нащо оці не скажу яке слово фантазії 4 рік війни.
давайте краще фантазувати про реальні речі, ті які можна зробити.
Нацисты выйдут на Парад!
Пройдет, по памяти отцов,
Сапог фашистских подлецов!