Уничтожено 69 "Шахедов" из 165, еще 80 дронов — локационно потеряны, — Воздушные силы

В ночь на 4 мая 2025 года войска РФ атаковали 165-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Сколько дронов сбила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 69 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

80 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Последствия атаки

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донецкая, Днепропетровская, Черкасская и Киевская области.

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