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Новости Результат работы ПВО
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Уничтожено 69 "Шахедов" из 165, еще 80 дронов — локационно потеряны, — Воздушные силы

Результат работы ПВО

В ночь на 4 мая 2025 года войска РФ атаковали 165-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Россияне запустили ударные БпЛА по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Сколько дронов сбила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 69 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

80 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Последствия атаки

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донецкая, Днепропетровская, Черкасская и Киевская области.

Также читайте: Последствия атаки "Шахедов" на Киев: 11 человек пострадали, есть разрушения в трех районах (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

ПВО (2771) уничтожение (7001) Воздушные силы (2327) Шахед (1037)


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"локаційно втрачені"... а як ще можна втратити?
В цьому контексті слово "втрачені" означає: зникли невідомо куди, тоді що тут робить слово "локаційно"?
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04.05.2025 09:59 Ответить
Україна, здатна наносити московитам потужні удари, але ж зеленський, з Оманським оточенням та помічниками ригоАНАЛІВ, в органах державно влади та Держсекретарями в них, в'яжуть=блокують, своїми діями, що наносять шкоду Національній безпеці України, ці УДАРИ!!
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04.05.2025 10:39 Ответить
 
 