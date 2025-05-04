Уничтожено 69 "Шахедов" из 165, еще 80 дронов — локационно потеряны, — Воздушные силы
В ночь на 4 мая 2025 года войска РФ атаковали 165-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сколько дронов сбила наша ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 69 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
80 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
Последствия атаки
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донецкая, Днепропетровская, Черкасская и Киевская области.
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В цьому контексті слово "втрачені" означає: зникли невідомо куди, тоді що тут робить слово "локаційно"?