Знищено 69 "Шахедів" зі 165, ще 80 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили
У ніч на 4 травня 2025 року війська РФ атакували 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Скільки дронів збила наша ППО?
За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Наслідки атаки
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В цьому контексті слово "втрачені" означає: зникли невідомо куди, тоді що тут робить слово "локаційно"?