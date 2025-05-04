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Новини Результат роботи ППО
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Знищено 69 "Шахедів" зі 165, ще 80 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Результат роботи ППО

У ніч на 4 травня 2025 року війська РФ атакували 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Скільки дронів збила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

Також читайте: Наслідки атаки "Шахедів" на Київ: 11 осіб постраждало, є руйнування у трьох районах (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

ППО (3211) знищення (7313) Повітряні сили (2667) Шахед (1040)


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"локаційно втрачені"... а як ще можна втратити?
В цьому контексті слово "втрачені" означає: зникли невідомо куди, тоді що тут робить слово "локаційно"?
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04.05.2025 09:59 Відповісти
Україна, здатна наносити московитам потужні удари, але ж зеленський, з Оманським оточенням та помічниками ригоАНАЛІВ, в органах державно влади та Держсекретарями в них, в'яжуть=блокують, своїми діями, що наносять шкоду Національній безпеці України, ці УДАРИ!!
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04.05.2025 10:39 Відповісти
 
 