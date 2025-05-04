Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють щодня по Україні, - Зеленський

Всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі після атаки російських дронів по спальних районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є, на жаль, постраждалі діти й дорослі. Всім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах - горів звичайний гуртожиток. Цієї ночі росіяни також ударили "шахедами" по Харківщині, Миколаївщині, Київщині. Загалом за ніч - 165 БпЛА, більшість - іранські "шахеди". Весь ранок тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині", - наголошує глава держави.

За його словами, росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні.

"Це цинізм найвищого рівня. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

Також читайте: Знищено 69 "Шахедів" зі 165, ще 80 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. Дякую всім нашим партнерам, хто продовжує допомагати Україні й тиснути на Росію", - резюмує Зеленський.