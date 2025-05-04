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Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють щодня по Україні, - Зеленський

у повітряному просторі фіксуються шахеди

Всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі після атаки російських дронів по спальних районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є, на жаль, постраждалі діти й дорослі. Всім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах - горів звичайний гуртожиток. Цієї ночі росіяни також ударили "шахедами" по Харківщині, Миколаївщині, Київщині. Загалом за ніч - 165 БпЛА, більшість - іранські "шахеди". Весь ранок тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині", - наголошує глава держави.

За його словами, росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні.

"Це цинізм найвищого рівня. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

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Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. Дякую всім нашим партнерам, хто продовжує допомагати Україні й тиснути на Росію", - резюмує Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Київ (19525) Черкаси (555) Шахед (1040) Черкаська область (63) Черкаський район (27)


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Топ коментарі
+10
подивимось, як ти вдариш по мавзолею 9мая ділдов на палкє.
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04.05.2025 11:11
+8
Яке нафіг перемір'я? 9 травня ви маєте втопити "Червону площу" в крові. Тисячи дронів мають одночастно атакувати московію.
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04.05.2025 11:12
+7
До кого ти звертаєшся в телеграмі? До трампа чи макрона? І чому тоді не в однокласниках?
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04.05.2025 11:11
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подивимось, як ти вдариш по мавзолею 9мая ділдов на палкє.
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04.05.2025 11:11 Відповісти
До кого ти звертаєшся в телеграмі? До трампа чи макрона? І чому тоді не в однокласниках?
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04.05.2025 11:11 Відповісти
Яке нафіг перемір'я? 9 травня ви маєте втопити "Червону площу" в крові. Тисячи дронів мають одночастно атакувати московію.
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04.05.2025 11:12 Відповісти
Конформистская позиция..
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04.05.2025 11:13 Відповісти
Час випробувати власну балістичну ракету, вже 3+ роки як вона вкрай потрібна, і ти вже 6 повних роки як президент (в.о.п.). Де власна далекобійна зброя? Чи винен клятий Порошенко?
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04.05.2025 11:17 Відповісти
Кацапи б'ють по Україні кожного дня, бо хтось замість підготовки до війни, готувався до шашликів і знищив навіть те, що створили "бариги".
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04.05.2025 11:20 Відповісти
Так треба взять і вєбать а не скиглити у відосах
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04.05.2025 11:24 Відповісти
Добре, а чим? Можливо великими шматками асфальту, на який Боневтік Брехливий витратив 500 мільярдів? Чи краще марафоном? Чим?
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04.05.2025 11:36 Відповісти
І не треба чекати 9 травня.
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04.05.2025 11:37 Відповісти
А у кого просить ?
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04.05.2025 11:27 Відповісти
Странно, что так долго не били по нему...
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04.05.2025 11:31 Відповісти
А чого припинили бити по касапській енергетиці, по НПЗ, по трубопроводам, по танкерам?

Це ж тільки провокує ***** на нові злочини!
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04.05.2025 11:32 Відповісти
Потрібно вдарити по моцкві 9 травня а на 10 травня запросити перемир'я. Якщо ж ми зробимо так як хоче ***** то ми будемо грати по його правилами. Тобто воювати коли йому вигідно і робити паузу коли йому також вигідно. Це буде вічна війна. Потрібно рашистам показати що в них не вийде жити так як вони хочуть
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04.05.2025 11:33 Відповісти
пане, ви неуважно прочитали текст.
бо параду ми бити не будемо.
нащо оці не скажу яке слово фантазії 4 рік війни.
давайте краще фантазувати про реальні речі, ті які можна зробити.
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04.05.2025 11:48 Відповісти
А ЗСУ будуть бити тихо-тихо, без зацвого шуму.
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04.05.2025 11:42 Відповісти
Не будет им тишины даже в аду, куда они все попадут, вместе со своим параноиком путлером.
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04.05.2025 11:52 Відповісти
В Москве мальчишка, каждый, рад -
Нацисты выйдут на Парад!
Пройдет, по памяти отцов,
Сапог фашистских подлецов!
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04.05.2025 11:55 Відповісти
Володя! відповідати треба ДЗЕРКАЛЬНО!
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04.05.2025 12:37 Відповісти
Який сенс просити, якщо ворог чудово знають зебіл гроші вкрав, їм можна навіть без про оборонятись, бо стріляти по них у нас нічим
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04.05.2025 13:00 Відповісти
 
 