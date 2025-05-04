Враг совершил 42 штурма на Покровском направлении и 30 раз атаковал на Новопавловском, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. Больше всего атак - на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 4 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Вследствие циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Степок, Белая Береза, Кучеровка, Старая Гута, Лемищина, Симейкино, Проходы Сумской области; Блешня Черниговской области. Авиационным ударам подверглись Рясное и Большая Писаревка, что на Сумщине.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Тихого. Нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам Волчанска и Захаровки.

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Силы обороны успешно остановили одну попытку противника продвинуться вперед на Купянском направлении, в сторону Песчаного, до сих пор продолжаются два боевых столкновения в направлениях Глушковки и Новоосинового.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Ольговки, Липового, Редкодуба. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Силы обороны успешно остановили обе попытки оккупантов продвинуться вперед.

На Краматорском направлении продолжаются четыре боевых столкновения в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Часова Яра. Один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили.

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На Торецком направлении противник атаковал в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки, осуществив семь попыток улучшить свое положение. Четыре боевых столкновения на этот час продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 42 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка и в районах населенных пунктов Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 32 вражеские атаки.

Обстановка на юге

Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения 30 раз атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Ровнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Багатир, Троицкое, а также нанесли авиационные удары по районам Новополя и Зеленого Поля. Семь атак продолжаются до сих пор.

Сегодня враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. В то же время наносил авиаудары по Гуляйполю.

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На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения. Враг пытается продвинуться вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного. Нанес авиационные удары управляемыми бомбами по району Орехова.

Населенные пункты Веселое, Берислав и Бургунка, что на Приднепровском направлении, сегодня были подвергнуты авиационным ударам со стороны врага.

Обстановка на Курщине

На Курском направлении украинские защитники отразили девять атак захватчиков. Также противник нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом 12 управляемых бомб, и совершил 159 артиллерийских обстрелов. Сейчас бои продолжаются в трех локациях.