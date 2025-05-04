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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 4 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Донецкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 69 "Шахедов" из 165, еще 80 дронов - локально потеряны, - Воздушные силы

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Воздушные силы (2331) Шахед (1037) война в Украине (4089)


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А російські ЗМІ мабуть написали, що Україну атакують невідомі дрони...
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04.05.2025 19:35 Ответить
 
 