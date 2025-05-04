Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

Вечером 4 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

Донецкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

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