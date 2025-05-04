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Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 4 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Донецкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
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віктор федорович #394174
показать весь комментарий04.05.2025 19:35 Ответить Мне нравится 1
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