Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили

Ввечері 4 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 69 "Шахедів" зі 165, ще 80 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили