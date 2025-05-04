1 314 1
Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 4 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віктор федорович #394174
показати весь коментар04.05.2025 19:35 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль