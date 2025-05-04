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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 4 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників 

  • Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 69 "Шахедів" зі 165, ще 80 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2670) Шахед (1045) війна в Україні (4124)


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А російські ЗМІ мабуть написали, що Україну атакують невідомі дрони...
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04.05.2025 19:35 Відповісти
 
 