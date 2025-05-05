РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11520 посетителей онлайн
Новости
4 254 25

Трамп поручил возобновить работу тюрьмы "Алькатрас"

Трамп возобновляет работу Алькатраса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил открыть расширенную и перестроенную федеральную тюрьму "Алькатрас", которая была закрыта в 1963 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что поручил бюро тюрем вместе с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму "Алькатрас" для содержания "самых жестоких преступников Америки".

Президент США отметил, что Америка "слишком долго страдала от жестоких, насильственных и релятивистских преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий", а в прошлом, когда Штаты были "более серьезной нацией", они "без колебаний запирали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли бы навредить".

По убеждению президента США, так и должно быть и страна больше не будет терпеть "этих серийных преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на улицах".

"Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и не позволяют нам вывозить преступников, которые нелегально прибыли в нашу страну. Возобновление работы "Алькатраса" станет символом закона, порядка и справедливости. Мы сделаем Америку снова великой", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заверил, что не будет идти на третий президентский срок: Есть много замечательных республиканцев

Что известно о тюрьме "Алькатрас"?

Остров Алькатрас, известный как "Скала", олицетворяет одну из самых знаменитых и неприступных тюрем в истории США. Этот остров изначально использовался как военная тюрьма, а с 1934 по 1963 функционировал как федеральная тюрьма максимальной безопасности.

В 1850 году по указу президента США на острове начали строительство форта для защиты залива вследствие "золотой лихорадки". Впоследствии военные начали использовать форт для размещения заключенных. В 1909 году армия снесла его, оставив только фундамент, а к 1912 году для заключенных возвели новое здание.

С 1934 по 1963 остров функционировал как федеральная тюрьма максимальной безопасности.

Среди знаменитых заключенных острова можно выделить Аль Капоне, Роберта Фрэнклина Страуда, известного как "Человек-птица из Алькатраса", и других

В 1963 году тюрьма была закрыта по ряду причин, включая высокие расходы на содержание учреждения и серьезные проблемы с поставками пресной воды на остров. После закрытия остров стал популярной туристической достопримечательностью и частью Национального парка.


Автор: 

тюрьма (823) Трамп Дональд (5368)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Та ні... Він розраховує на те, що переможе, установить автократію в США, і буде туди садить своїх політичних опонентів...
показать весь комментарий
05.05.2025 07:14
+7
Всіх опонентів готується закривати.
показать весь комментарий
05.05.2025 06:58
+4
А як Україна живе зараз тебе не хвилює?
показать весь комментарий
05.05.2025 07:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готує для себе
показать весь комментарий
05.05.2025 06:56 Ответить
Та ні... Він розраховує на те, що переможе, установить автократію в США, і буде туди садить своїх політичних опонентів...
показать весь комментарий
05.05.2025 07:14 Ответить
Всіх опонентів готується закривати.
показать весь комментарий
05.05.2025 06:58 Ответить
зелю причинять.
показать весь комментарий
05.05.2025 06:58 Ответить
Це так Трамп підгадив демократам в Каліфорнії.
показать весь комментарий
05.05.2025 07:00 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2025 07:07 Ответить
CNN

Трамп заявив журналістам, що це була «просто ідея», яку він мав через «радикально налаштованих суддів», які хочуть забезпечити належну правову процедуру для мігрантів, яких депортують.

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, демократка з Каліфорнії, чий округ включає Алькатрас, відкинула пропозицію Трампа, назвавши її "несерйозною".

"Алькатрас був закритий як федеральна пенітенціарна установа понад шістдесят років тому. Зараз це дуже популярний національний парк і головна туристична визначна пам'ятка. Пропозиція президента не є серйозною", - написала конгресвумен у неділю в ефірі X.
показать весь комментарий
05.05.2025 07:12 Ответить
Я вважаю,що це правільно.Як що прискипливо розбирати сітуацію,там дуже богато злочинів.Краіна суперечностей,то бліщить,то гніе.
показать весь комментарий
05.05.2025 07:07 Ответить
А яка нахрін різниця в якій камері читати книжки після обіду! Тільки в Алькатрасі морське повітря...
показать весь комментарий
05.05.2025 07:16 Ответить
Коцапом смєрдіш
показать весь комментарий
05.05.2025 08:14 Ответить
США відтепер житимуть по-сталінськи, по-путінськи, по-трампоно-гандоновськи!
показать весь комментарий
05.05.2025 07:08 Ответить
А як Україна живе зараз тебе не хвилює?
показать весь комментарий
05.05.2025 07:31 Ответить
Зараз Україна живе по законах "пана-атамана зеленого-таврічиського", а по суті - як вийде!
показать весь комментарий
05.05.2025 07:58 Ответить
Так само як тебе хвилює як живе Зімбабве. Зрозумійте врешті, більшість американців навіть не знають де знаходиться Україна. До війни вони думали, що ми це росія. Як дагестан, чи чечня, Республіка короче.
показать весь комментарий
05.05.2025 08:33 Ответить
It makes little practical sense - Alcatraz is tiny, it only held about 300 inmates in its prime time. There are only so many prison cells you can build on a rock. At the same time, there is Angel Island right next to it, and it is much bigger. It has a fitting history too: there used to be an immigration station there, essentially, a large holding and filtration camp for new immigrants, mostly Chinese. It's a state park now, but hell, who needs a park when you can have a great prison with really nice views? Just in case you run of space at San Quentin just across, while making America great again.
показать весь комментарий
05.05.2025 07:24 Ответить
Класс,туда бы шапитошников квартала.
показать весь комментарий
05.05.2025 07:28 Ответить
В такі роскоші?? Їх у Гуантанамо закрити треба.
показать весь комментарий
05.05.2025 07:42 Ответить
Кейдж и Коннори-ваш ход
показать весь комментарий
05.05.2025 07:50 Ответить
Конери вийшов з чату...
показать весь комментарий
05.05.2025 07:53 Ответить
Буде музей діючої в'язниці. На вході будуть продавати харч для пелосі 😀
показать весь комментарий
05.05.2025 08:27 Ответить
Думает о своем будущем и камеру себе заказал.
показать весь комментарий
05.05.2025 08:31 Ответить
Чомусь я не здивований. Ось і концтабори для своїх політичних противників готує. Все по плану
показать весь комментарий
05.05.2025 08:31 Ответить
Трампоша, а перед відкриттям модернізувати Нью-Алькатрас? Ну там с Аушвіца "котельні", з Треблінки "душові". А Ілон все зробить щоб ти по старлінку контролював процеси
показать весь комментарий
05.05.2025 08:51 Ответить
Тюрми, зони, концтабори, Еквадор чи де там вони хочуть всіх незгодних загнати. КРАСНОВЩИНА у вас, американці, красновщина і це до мільйонних жертв.
показать весь комментарий
05.05.2025 09:12 Ответить
Воно точно *******...
показать весь комментарий
05.05.2025 09:20 Ответить
 
 