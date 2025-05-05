Трамп поручил возобновить работу тюрьмы "Алькатрас"
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил открыть расширенную и перестроенную федеральную тюрьму "Алькатрас", которая была закрыта в 1963 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Трамп сообщил, что поручил бюро тюрем вместе с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму "Алькатрас" для содержания "самых жестоких преступников Америки".
Президент США отметил, что Америка "слишком долго страдала от жестоких, насильственных и релятивистских преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий", а в прошлом, когда Штаты были "более серьезной нацией", они "без колебаний запирали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли бы навредить".
По убеждению президента США, так и должно быть и страна больше не будет терпеть "этих серийных преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на улицах".
"Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и не позволяют нам вывозить преступников, которые нелегально прибыли в нашу страну. Возобновление работы "Алькатраса" станет символом закона, порядка и справедливости. Мы сделаем Америку снова великой", - добавил Трамп.
Что известно о тюрьме "Алькатрас"?
Остров Алькатрас, известный как "Скала", олицетворяет одну из самых знаменитых и неприступных тюрем в истории США. Этот остров изначально использовался как военная тюрьма, а с 1934 по 1963 функционировал как федеральная тюрьма максимальной безопасности.
В 1850 году по указу президента США на острове начали строительство форта для защиты залива вследствие "золотой лихорадки". Впоследствии военные начали использовать форт для размещения заключенных. В 1909 году армия снесла его, оставив только фундамент, а к 1912 году для заключенных возвели новое здание.
С 1934 по 1963 остров функционировал как федеральная тюрьма максимальной безопасности.
Среди знаменитых заключенных острова можно выделить Аль Капоне, Роберта Фрэнклина Страуда, известного как "Человек-птица из Алькатраса", и других
В 1963 году тюрьма была закрыта по ряду причин, включая высокие расходы на содержание учреждения и серьезные проблемы с поставками пресной воды на остров. После закрытия остров стал популярной туристической достопримечательностью и частью Национального парка.
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Трамп заявив журналістам, що це була «просто ідея», яку він мав через «радикально налаштованих суддів», які хочуть забезпечити належну правову процедуру для мігрантів, яких депортують.
Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, демократка з Каліфорнії, чий округ включає Алькатрас, відкинула пропозицію Трампа, назвавши її "несерйозною".
"Алькатрас був закритий як федеральна пенітенціарна установа понад шістдесят років тому. Зараз це дуже популярний національний парк і головна туристична визначна пам'ятка. Пропозиція президента не є серйозною", - написала конгресвумен у неділю в ефірі X.