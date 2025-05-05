Трамп поручил возобновить работу тюрьмы "Алькатрас"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил открыть расширенную и перестроенную федеральную тюрьму "Алькатрас", которая была закрыта в 1963 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что поручил бюро тюрем вместе с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму "Алькатрас" для содержания "самых жестоких преступников Америки".

Президент США отметил, что Америка "слишком долго страдала от жестоких, насильственных и релятивистских преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий", а в прошлом, когда Штаты были "более серьезной нацией", они "без колебаний запирали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли бы навредить".

По убеждению президента США, так и должно быть и страна больше не будет терпеть "этих серийных преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на улицах".

"Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и не позволяют нам вывозить преступников, которые нелегально прибыли в нашу страну. Возобновление работы "Алькатраса" станет символом закона, порядка и справедливости. Мы сделаем Америку снова великой", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заверил, что не будет идти на третий президентский срок: Есть много замечательных республиканцев

Что известно о тюрьме "Алькатрас"?

Остров Алькатрас, известный как "Скала", олицетворяет одну из самых знаменитых и неприступных тюрем в истории США. Этот остров изначально использовался как военная тюрьма, а с 1934 по 1963 функционировал как федеральная тюрьма максимальной безопасности.

В 1850 году по указу президента США на острове начали строительство форта для защиты залива вследствие "золотой лихорадки". Впоследствии военные начали использовать форт для размещения заключенных. В 1909 году армия снесла его, оставив только фундамент, а к 1912 году для заключенных возвели новое здание.

С 1934 по 1963 остров функционировал как федеральная тюрьма максимальной безопасности.

Среди знаменитых заключенных острова можно выделить Аль Капоне, Роберта Фрэнклина Страуда, известного как "Человек-птица из Алькатраса", и других



В 1963 году тюрьма была закрыта по ряду причин, включая высокие расходы на содержание учреждения и серьезные проблемы с поставками пресной воды на остров. После закрытия остров стал популярной туристической достопримечательностью и частью Национального парка.





