Трамп доручив відновити роботу в’язниці "Алькатрас"
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив відкрити розширену й перебудовану федеральну в'язницю "Алькатрас", яка була закрита у 1963 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Трамп повідомив, що доручив бюро в'язниць разом з міністерством юстиції, ФБР і міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширену та перебудовану в'язницю "Алькатрас" для утримання "найжорстокіших злочинців Америки".
Президент США зазначив, що Америка "надто довго страждала від жорстоких, насильницьких і релятивістських злочинців, покидьків суспільства, які ніколи не принесуть нічого, крім нещастя і страждань", а в минулому, коли Штати були "більш серйозною нацією", вони "без вагань замикали найнебезпечніших злочинців і тримали їх подалі від тих, кому вони могли б зашкодити".
На переконання президента США, так і має бути й країна більше не буде терпіти "цих серійних злочинців, які поширюють бруд, кровопролиття та хаос на вулицях".
"Ми більше не будемо заручниками злочинців, головорізів та суддів, які бояться виконувати свою роботу і не дозволяють нам вивозити злочинців, які нелегально прибули до нашої країни. Відновлення роботи "Алькатрасу" стане символом закону, порядку та справедливості. Ми зробимо Америку знову великою", – додав Трамп.
Що відомо про в'язницю "Алькатрас"?
Острів Алькатрас, відомий як "Скеля", уособлює одну з найзнаменитіших і найнеприступніших в'язниць в історії США. Цей острів спочатку використовувався як військова в'язниця, а з 1934 по 1963 функціонував як федеральна в'язниця максимальної безпеки.
У 1850 році за указом президента США на острові почали будівництво форту для захисту затоки внаслідок "золотої лихоманки". Згодом військові почали використовувати форт для розміщення ув'язнених. У 1909 році армія знесла його, залишивши тільки фундамент, а до 1912 року для ув'язнених звели нову будівлю.
З 1934 по 1963 острів функціонував як федеральна в'язниця максимальної безпеки.
Серед знаменитих ув'язнених острови можна виділити Аль Капоне, Роберта Френкліна Страуда, відомого як "Людина-птах з Алькатраса", та інших
У 1963 році в'язниця була закрита з низки причин, включаючи високі витрати на утримання установи та серйозні проблеми з постачанням прісної води на острів. Після закриття острів став популярною туристичною пам'яткою та частиною Національного парку.
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Трамп заявив журналістам, що це була «просто ідея», яку він мав через «радикально налаштованих суддів», які хочуть забезпечити належну правову процедуру для мігрантів, яких депортують.
Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, демократка з Каліфорнії, чий округ включає Алькатрас, відкинула пропозицію Трампа, назвавши її "несерйозною".
"Алькатрас був закритий як федеральна пенітенціарна установа понад шістдесят років тому. Зараз це дуже популярний національний парк і головна туристична визначна пам'ятка. Пропозиція президента не є серйозною", - написала конгресвумен у неділю в ефірі X.