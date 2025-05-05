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Трамп доручив відновити роботу в’язниці "Алькатрас"

Трамп відновлює роботу Алькатрас

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив відкрити розширену й перебудовану федеральну в'язницю "Алькатрас", яка була закрита у  1963 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трамп повідомив, що доручив бюро в'язниць разом з міністерством юстиції, ФБР і міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширену та перебудовану в'язницю "Алькатрас" для утримання "найжорстокіших злочинців Америки".

Президент США зазначив, що Америка "надто довго страждала від жорстоких, насильницьких і релятивістських злочинців, покидьків суспільства, які ніколи не принесуть нічого, крім нещастя і страждань", а в минулому, коли Штати були "більш серйозною нацією", вони "без вагань замикали найнебезпечніших злочинців і тримали їх подалі від тих, кому вони могли б зашкодити".

На переконання президента США, так і має бути й країна більше не буде терпіти "цих серійних злочинців, які поширюють бруд, кровопролиття та хаос на вулицях".

"Ми більше не будемо заручниками злочинців, головорізів та суддів, які бояться виконувати свою роботу і не дозволяють нам вивозити злочинців, які нелегально прибули до нашої країни. Відновлення роботи "Алькатрасу" стане символом закону, порядку та справедливості. Ми зробимо Америку знову великою", – додав Трамп.

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Що відомо про в'язницю "Алькатрас"?

Острів Алькатрас, відомий як "Скеля", уособлює одну з найзнаменитіших і найнеприступніших в'язниць в історії США. Цей острів спочатку використовувався як військова в'язниця, а з 1934 по 1963 функціонував як федеральна в'язниця максимальної безпеки.

У 1850 році за указом президента США на острові почали будівництво форту для захисту затоки внаслідок "золотої лихоманки". Згодом військові почали використовувати форт для розміщення ув'язнених. У 1909 році армія знесла його, залишивши тільки фундамент, а до 1912 року для ув'язнених звели нову будівлю.

З 1934 по 1963 острів функціонував як федеральна в'язниця максимальної безпеки.

Серед знаменитих ув'язнених острови можна виділити Аль Капоне, Роберта Френкліна Страуда, відомого як "Людина-птах з Алькатраса", та інших

У 1963 році в'язниця була закрита з низки причин, включаючи високі витрати на утримання установи та серйозні проблеми з постачанням прісної води на острів. Після закриття острів став популярною туристичною пам'яткою та частиною Національного парку.


Автор: 

в’язниця (440) Трамп Дональд (5795)


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Топ коментарі
+2
Всіх опонентів готується закривати.
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05.05.2025 06:58
+1
Готує для себе
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05.05.2025 06:56
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05.05.2025 06:56 Відповісти
Та ні... Він розраховує на те, що переможе, установить автократію в США, і буде туди садить своїх політичних опонентів...
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05.05.2025 07:14 Відповісти
Всіх опонентів готується закривати.
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05.05.2025 06:58 Відповісти
зелю причинять.
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05.05.2025 06:58 Відповісти
Це так Трамп підгадив демократам в Каліфорнії.
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05.05.2025 07:00 Відповісти
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05.05.2025 07:07 Відповісти
CNN

Трамп заявив журналістам, що це була «просто ідея», яку він мав через «радикально налаштованих суддів», які хочуть забезпечити належну правову процедуру для мігрантів, яких депортують.

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, демократка з Каліфорнії, чий округ включає Алькатрас, відкинула пропозицію Трампа, назвавши її "несерйозною".

"Алькатрас був закритий як федеральна пенітенціарна установа понад шістдесят років тому. Зараз це дуже популярний національний парк і головна туристична визначна пам'ятка. Пропозиція президента не є серйозною", - написала конгресвумен у неділю в ефірі X.
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05.05.2025 07:12 Відповісти
Я вважаю,що це правільно.Як що прискипливо розбирати сітуацію,там дуже богато злочинів.Краіна суперечностей,то бліщить,то гніе.
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05.05.2025 07:07 Відповісти
А яка нахрін різниця в якій камері читати книжки після обіду! Тільки в Алькатрасі морське повітря...
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05.05.2025 07:16 Відповісти
США відтепер житимуть по-сталінськи, по-путінськи, по-трампоно-гандоновськи!
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05.05.2025 07:08 Відповісти
It makes little practical sense - Alcatraz is tiny, it only held about 300 inmates in its prime time. There are only so many prison cells you can build on a rock. At the same time, there is Angel Island right next to it, and it is much bigger. It has a fitting history too: there used to be an immigration station there, essentially, a large holding and filtration camp for new immigrants, mostly Chinese. It's a state park now, but hell, who needs a park when you can have a great prison with really nice views? Just in case you run of space at San Quentin just across, while making America great again.
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05.05.2025 07:24 Відповісти
Класс,туда бы шапитошников квартала.
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05.05.2025 07:28 Відповісти
 
 