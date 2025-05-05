Трамп доручив відновити роботу в’язниці "Алькатрас"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив відкрити розширену й перебудовану федеральну в'язницю "Алькатрас", яка була закрита у 1963 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трамп повідомив, що доручив бюро в'язниць разом з міністерством юстиції, ФБР і міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширену та перебудовану в'язницю "Алькатрас" для утримання "найжорстокіших злочинців Америки".

Президент США зазначив, що Америка "надто довго страждала від жорстоких, насильницьких і релятивістських злочинців, покидьків суспільства, які ніколи не принесуть нічого, крім нещастя і страждань", а в минулому, коли Штати були "більш серйозною нацією", вони "без вагань замикали найнебезпечніших злочинців і тримали їх подалі від тих, кому вони могли б зашкодити".

На переконання президента США, так і має бути й країна більше не буде терпіти "цих серійних злочинців, які поширюють бруд, кровопролиття та хаос на вулицях".

"Ми більше не будемо заручниками злочинців, головорізів та суддів, які бояться виконувати свою роботу і не дозволяють нам вивозити злочинців, які нелегально прибули до нашої країни. Відновлення роботи "Алькатрасу" стане символом закону, порядку та справедливості. Ми зробимо Америку знову великою", – додав Трамп.

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Що відомо про в'язницю "Алькатрас"?

Острів Алькатрас, відомий як "Скеля", уособлює одну з найзнаменитіших і найнеприступніших в'язниць в історії США. Цей острів спочатку використовувався як військова в'язниця, а з 1934 по 1963 функціонував як федеральна в'язниця максимальної безпеки.

У 1850 році за указом президента США на острові почали будівництво форту для захисту затоки внаслідок "золотої лихоманки". Згодом військові почали використовувати форт для розміщення ув'язнених. У 1909 році армія знесла його, залишивши тільки фундамент, а до 1912 року для ув'язнених звели нову будівлю.

З 1934 по 1963 острів функціонував як федеральна в'язниця максимальної безпеки.

Серед знаменитих ув'язнених острови можна виділити Аль Капоне, Роберта Френкліна Страуда, відомого як "Людина-птах з Алькатраса", та інших



У 1963 році в'язниця була закрита з низки причин, включаючи високі витрати на утримання установи та серйозні проблеми з постачанням прісної води на острів. Після закриття острів став популярною туристичною пам'яткою та частиною Національного парку.





