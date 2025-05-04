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Новини Президент Трамп Трамп про третє президенство
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Трамп запевнив, що не йтиме на третій президентський термін: Є багато чудових республіканців

Трамп не піде на третій термін

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не балотуватиметься на президентські вибори у 2028 році. Американський лідер сказав, що розглядає можливості підтримати кандидата від Республіканської партії серед топпосадовців з його адміністрації.

Про це очільник США сказав в інтерв'ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я буду президентом вісім років, я буду президентом два терміни. Я завжди вважав це дуже важливим",- сказав американський лідер.

Він зазначив, що деякі топпосадовці в його адміністрації вже є "зірками, що сходять" у Республіканській партії. Трамп допустив, що може підтримати кандидатуру одного з них під час виборчої кампанії у 2028 році.

"Багато людей продають капелюх 2028 року. Але це не те, чого я прагну. Я хочу провести чотири чудових роки та передати його комусь, в ідеалі – великому республіканцю", - сказав американський лідер.

Читайте також: Трамп про демократів, які хочуть його імпічменту: "Вийшли з-під контролю та повні психи"

Серед потенційних кандидатів на пост глави Білого дому у 2028 році Трамп назвав віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря США Марко Рубіо. Також він зауважив, що "є багато чудових" політиків серед Республіканської партії.

"Цілком можливо. Я думаю, що він (Венс, - ред.) фантастичний, блискучий хлопець. Марко чудовий. Є багато таких чудових", - сказав американський лідер.

Раніше Трамп говорив, що вважає, що було б дуже важко зайняти президентський пост втретє. 

Читайте також: Трамп про третє президенство: Я думаю, що це було б дуже важко

Автор: 

США (23032) Трамп Дональд (5795)


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Топ коментарі
+7
зеЛОХ теж так казав,а ще казав ,,не справлюся-піду,, і шо? піндюлей не хвате винести
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04.05.2025 17:56
+5
І взагалі слухать Трампа все одно що ху-йла. Воно в кінці фрази забуває що пи'зділо на початку...
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04.05.2025 17:59
+2
Це Венс "великий республіканець"? Чи путінська шлюха Рубіо? Чи може вітькофф?
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04.05.2025 17:57
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зеЛОХ теж так казав,а ще казав ,,не справлюся-піду,, і шо? піндюлей не хвате винести
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04.05.2025 17:56 Відповісти
Це Венс "великий республіканець"? Чи путінська шлюха Рубіо? Чи може вітькофф?
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04.05.2025 17:57 Відповісти
І взагалі слухать Трампа все одно що ху-йла. Воно в кінці фрази забуває що пи'зділо на початку...
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04.05.2025 17:59 Відповісти
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04.05.2025 18:01 Відповісти
Фух.... Бабьор: видихай!
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04.05.2025 17:59 Відповісти
Трамп, як і Зеленський - типові хазяї свого слова - хочу дав слово, хочу забрав назад.
Брехло на брехлі брехлом поганяє.
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04.05.2025 17:59 Відповісти
Десь я вже це чув...
А від твого друга валоді!
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04.05.2025 18:02 Відповісти
Велике питання чи Трамп ще втримається на другому президентському терміні.
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04.05.2025 18:04 Відповісти
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04.05.2025 18:06 Відповісти
А яке він собі обрав імʼя? Може, папа ******* І?
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04.05.2025 19:09 Відповісти
Невже рудий блазень почав розуміти,що він дурень?
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04.05.2025 18:07 Відповісти
Ему импичмент светит, а он что не пойдёт на 3 срок 😁
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04.05.2025 18:08 Відповісти
йому папа світить
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04.05.2025 18:10 Відповісти
Ще сто днів правління рудого і слово "республіканець" цілком може стати нецензурним для адекватного американця.
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04.05.2025 18:10 Відповісти
Є такі респи шо можуть перевершити і Трампа
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04.05.2025 18:11 Відповісти
***** казав те саме...
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04.05.2025 18:14 Відповісти
підеш на срок разом с путіним
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04.05.2025 18:14 Відповісти
Ти хоч цей термін добудь
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04.05.2025 18:25 Відповісти
Чует засранец, что земля под ногами горит, ему бы второй досидеть до конца, а уж про третий и

заикаться не стоит!
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04.05.2025 18:26 Відповісти
Він свою доцюню, на президента готує
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04.05.2025 18:28 Відповісти
Прибічників зейла ще вистачає ,щоб ширити антитрампівську істерію.
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04.05.2025 18:35 Відповісти
Ґарфілд теж думав, що обрався на чотири роки.
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04.05.2025 18:41 Відповісти
Так і сказав, що не піде, бо США не ху...лостан, демократія заважає
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04.05.2025 18:59 Відповісти
фів
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04.05.2025 19:13 Відповісти
ржaвый может не пойти нa 3 срок, потому что просто введет военное положение и второй срок будет продлен столько сколько нaдо.
пример Укрaины кaк нa лaдони.
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04.05.2025 19:15 Відповісти
 
 