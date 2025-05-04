Трамп запевнив, що не йтиме на третій президентський термін: Є багато чудових республіканців

Президент США Дональд Трамп повідомив, що не балотуватиметься на президентські вибори у 2028 році. Американський лідер сказав, що розглядає можливості підтримати кандидата від Республіканської партії серед топпосадовців з його адміністрації.

Про це очільник США сказав в інтерв'ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я буду президентом вісім років, я буду президентом два терміни. Я завжди вважав це дуже важливим",- сказав американський лідер.

Він зазначив, що деякі топпосадовці в його адміністрації вже є "зірками, що сходять" у Республіканській партії. Трамп допустив, що може підтримати кандидатуру одного з них під час виборчої кампанії у 2028 році.

"Багато людей продають капелюх 2028 року. Але це не те, чого я прагну. Я хочу провести чотири чудових роки та передати його комусь, в ідеалі – великому республіканцю", - сказав американський лідер.

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Серед потенційних кандидатів на пост глави Білого дому у 2028 році Трамп назвав віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря США Марко Рубіо. Також він зауважив, що "є багато чудових" політиків серед Республіканської партії.

"Цілком можливо. Я думаю, що він (Венс, - ред.) фантастичний, блискучий хлопець. Марко чудовий. Є багато таких чудових", - сказав американський лідер.

Раніше Трамп говорив, що вважає, що було б дуже важко зайняти президентський пост втретє.

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