Трамп заверил, что не будет баллотироваться на третий президентский срок: Есть много замечательных республиканцев

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет баллотироваться на президентские выборы в 2028 году. Американский лидер сказал, что рассматривает возможности поддержать кандидата от Республиканской партии среди топ-чиновников из его администрации.

Об этом глава США сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным",- сказал американский лидер.

Он отметил, что некоторые топ-чиновники в его администрации уже являются "восходящими звездами" в Республиканской партии. Трамп допустил, что может поддержать кандидатуру одного из них во время избирательной кампании в 2028 году.

"Многие люди продают шляпу 2028 года. Но это не то, к чему я стремлюсь. Я хочу провести четыре замечательных года и передать ее кому-то, в идеале - великому республиканцу", - сказал американский лидер.

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Среди потенциальных кандидатов на пост главы Белого дома в 2028 году Трамп назвал вице-президента США Джей Ди Венса и госсекретаря США Марко Рубио. Также он отметил, что "есть много отличных" политиков среди Республиканской партии.

"Вполне возможно. Я думаю, что он (Венс. - Ред.) фантастический, блестящий парень. Марк замечательный. Есть много таких замечательных", - сказал американский лидер.

Ранее Трамп говорил, что считает, что было бы очень тяжело занять президентский пост в третий раз.

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