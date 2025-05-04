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Новости Президент Трамп Трамп о третьем президентстве
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Трамп заверил, что не будет баллотироваться на третий президентский срок: Есть много замечательных республиканцев

Трамп не пойдет на третий срок

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет баллотироваться на президентские выборы в 2028 году. Американский лидер сказал, что рассматривает возможности поддержать кандидата от Республиканской партии среди топ-чиновников из его администрации.

Об этом глава США сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным",- сказал американский лидер.

Он отметил, что некоторые топ-чиновники в его администрации уже являются "восходящими звездами" в Республиканской партии. Трамп допустил, что может поддержать кандидатуру одного из них во время избирательной кампании в 2028 году.

"Многие люди продают шляпу 2028 года. Но это не то, к чему я стремлюсь. Я хочу провести четыре замечательных года и передать ее кому-то, в идеале - великому республиканцу", - сказал американский лидер.

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Среди потенциальных кандидатов на пост главы Белого дома в 2028 году Трамп назвал вице-президента США Джей Ди Венса и госсекретаря США Марко Рубио. Также он отметил, что "есть много отличных" политиков среди Республиканской партии.

"Вполне возможно. Я думаю, что он (Венс. - Ред.) фантастический, блестящий парень. Марк замечательный. Есть много таких замечательных", - сказал американский лидер.

Ранее Трамп говорил, что считает, что было бы очень тяжело занять президентский пост в третий раз.

Читайте также: Трамп о третьем президентстве: Я думаю, что это было бы очень трудно

Автор: 

США (26835) Трамп Дональд (5368)


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Топ комментарии
+7
зеЛОХ теж так казав,а ще казав ,,не справлюся-піду,, і шо? піндюлей не хвате винести
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04.05.2025 17:56
+5
І взагалі слухать Трампа все одно що ху-йла. Воно в кінці фрази забуває що пи'зділо на початку...
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04.05.2025 17:59
+2
Це Венс "великий республіканець"? Чи путінська шлюха Рубіо? Чи може вітькофф?
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04.05.2025 17:57
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зеЛОХ теж так казав,а ще казав ,,не справлюся-піду,, і шо? піндюлей не хвате винести
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04.05.2025 17:56 Ответить
Це Венс "великий республіканець"? Чи путінська шлюха Рубіо? Чи може вітькофф?
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04.05.2025 17:57 Ответить
І взагалі слухать Трампа все одно що ху-йла. Воно в кінці фрази забуває що пи'зділо на початку...
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04.05.2025 17:59 Ответить
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04.05.2025 18:01 Ответить
Фух.... Бабьор: видихай!
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04.05.2025 17:59 Ответить
Трамп, як і Зеленський - типові хазяї свого слова - хочу дав слово, хочу забрав назад.
Брехло на брехлі брехлом поганяє.
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04.05.2025 17:59 Ответить
Десь я вже це чув...
А від твого друга валоді!
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04.05.2025 18:02 Ответить
Велике питання чи Трамп ще втримається на другому президентському терміні.
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04.05.2025 18:04 Ответить
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04.05.2025 18:06 Ответить
Невже рудий блазень почав розуміти,що він дурень?
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04.05.2025 18:07 Ответить
Ему импичмент светит, а он что не пойдёт на 3 срок 😁
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04.05.2025 18:08 Ответить
йому папа світить
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04.05.2025 18:10 Ответить
Ще сто днів правління рудого і слово "республіканець" цілком може стати нецензурним для адекватного американця.
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04.05.2025 18:10 Ответить
Є такі респи шо можуть перевершити і Трампа
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04.05.2025 18:11 Ответить
***** казав те саме...
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04.05.2025 18:14 Ответить
підеш на срок разом с путіним
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04.05.2025 18:14 Ответить
Ти хоч цей термін добудь
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04.05.2025 18:25 Ответить
Чует засранец, что земля под ногами горит, ему бы второй досидеть до конца, а уж про третий и

заикаться не стоит!
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04.05.2025 18:26 Ответить
Він свою доцюню, на президента готує
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04.05.2025 18:28 Ответить
Прибічників зейла ще вистачає ,щоб ширити антитрампівську істерію.
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04.05.2025 18:35 Ответить
Ґарфілд теж думав, що обрався на чотири роки.
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04.05.2025 18:41 Ответить
Так і сказав, що не піде, бо США не ху...лостан, демократія заважає
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04.05.2025 18:59 Ответить
 
 