Трамп: "Я управляю США и миром, мне очень весело"
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "очень весело" размышлять о том, чем его второй срок отличается от первого, и что на этот раз он руководит не только своей страной, но и всем миром.
Об этом он сказал в интервью Atlantic, передает Цензор.НЕТ.
"В первый раз мне надо было выполнять две задачи - управлять страной и выживать; у меня были все эти негодяи и мошенники. А во второй раз я управляю страной и миром. Мне очень весело, учитывая то, что я делаю. Вы знаете, то, что я делаю, - это очень серьезное дело", - заявил он.
Как отмечается, Трамп, очевидно, в восторге от того, как проходят его первые 100 дней на посту главы Белого дома.
При этом некоторые соратники Трампа указывают, что он "развлекается больше, чем во время своего первого срока".
"В первый срок, в первые недели, это было просто: "Давайте взорвем это место". А на этот раз он взрывает его с блеском в глазах", - добавляет один из приспешников Трампа Брайан Баллард.
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Майже століття долар - головна валюта у світі. Люди в різних частинах планети воліють зберігати гроші в доларах, торгувати в доларах, брати в борг у доларах, встановлювати в доларах ціну нафти та біткоїна. Жоден прогноз щодо швидкого занепаду американської валюти досі не справдився.
Але ось прийшов Дональд Трамп - і всього за 100 днів поставив під сумнів майже 100-річне домінування долара у світовій економіці.
А врятовані гроші досі вкладали переважно в американські державні облігації. Тому їхні ціни зростали, коли все інше руйнувалося, а слідом зростав і курс долара, оскільки облігації США продають за долари.
Так було, доки Трамп не оголосив усьому світу торговельну війну.
На ринках почалася паніка - акції компаній стали стрімко дешевшати, тому що тарифи Трампа обіцяли компаніям збитки. Однак всупереч традиції ціни державних облігацій та курс долара не зросли, а знизилися.
Долар втратив 5% і розгубив усе, що отримав після обрання Трампа.
Ситуація складалася настільки незвично та серйозно, що Трамп смикнув стоп-кран і заморозив підвищені "тарифи у відповідь" всього через 13 годин після того, як вони набули чинності.
За цим неминуче слідує зниження ролі США і у світовій торгівлі, і в економіці, і в політиці. А через це знизиться роль долара.
За різними оцінками, іноземці володіють від 20% до 30% американських фінансових активів. МВФ оцінює їхні вкладення у 22 трлн доларів. Інші оцінки показують, що лише в акції вкладено 20 трлн доларів, а ще 5 трлн - в облігації компаній та банків. Ще майже на 9 трлн іноземці купили казначейські облігації США - найпопулярнішого та найліквіднішого фінансового інструменту на планеті.
Саме від притоку грошей з-за кордону в доларові активи залежить здатність Америки фінансувати поточні витрати та обслуговувати рекордний $36-трильйонний державний борг. Причому для цього мало стримати витік капіталу зі США. Потрібно, щоб іноземці продовжували нарощувати купівлю облігацій пропорційно до зростання американського дефіциту.
А отже, найближчим часом Америці доведеться розраховувати на щедрість іноземців, і сварка Трампа з союзниками та війна з Китаєм тут як ніколи недоречні. Адже головними покупцями доларових облігацій США є Японія, Китай та Велика Британія.
Політика Трампа вже веде країну в цьому напрямку - зростання економіки сповільнюється, економісти пророкують навіть коротку рецесію. Слідом сповільнюється зростання прибутку компаній, а якщо до цього додати невизначеність щодо подальших кроків Трампа та його напади на незалежність центробанку США, то наявні всі умови для скорочення апетиту іноземців до американських активів.
На кінець минулого року у світі було накопичено резервів приблизно на 12 трлн доларів в еквіваленті. Майже 60% зберігається в доларах, 20% - в євро. На єну припадає 6%, на британський фунт - 5%. А ось частка юаня - лише близько 2%, навіть менше, ніж у канадського чи австралійського доларів.
Картина ця не змінюється вже довгі роки.
І це лише накопичення в офіційних резервах. Інші функції валюти долар монополізував ще суттєвіше. Майже 90% угод обміну валют у світі проходить з доларом, у торгових розрахунках його частка перевищує 50%, а 70% всього боргу в іноземній валюті номіновано в доларах.
нобелівка в прольоті бо зеленський не тільки не прогнувся а і досі петляє, потійно киває на путіна, разбойник.
про внутрішньоамериканські зашквари не пишу, нецікаво нікому.
Психопат?
Та ні, ******** психопат.
У Світовій палаті N 6 на одного паціента побільшало.
Схоже це дубльпацієнт таємної операції але вже Борменталя.