Трамп: "Я управляю США и миром, мне очень весело"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "очень весело" размышлять о том, чем его второй срок отличается от первого, и что на этот раз он руководит не только своей страной, но и всем миром.

Об этом он сказал в интервью Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

"В первый раз мне надо было выполнять две задачи - управлять страной и выживать; у меня были все эти негодяи и мошенники. А во второй раз я управляю страной и миром. Мне очень весело, учитывая то, что я делаю. Вы знаете, то, что я делаю, - это очень серьезное дело", - заявил он.

Как отмечается, Трамп, очевидно, в восторге от того, как проходят его первые 100 дней на посту главы Белого дома.

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При этом некоторые соратники Трампа указывают, что он "развлекается больше, чем во время своего первого срока".

"В первый срок, в первые недели, это было просто: "Давайте взорвем это место". А на этот раз он взрывает его с блеском в глазах", - добавляет один из приспешников Трампа Брайан Баллард.

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