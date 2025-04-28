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Новости Президент Трамп Политика Трампа
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Трамп: "Я управляю США и миром, мне очень весело"

Трамп заявил, что ему весело управлять США и миром

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "очень весело" размышлять о том, чем его второй срок отличается от первого, и что на этот раз он руководит не только своей страной, но и всем миром.

Об этом он сказал в интервью Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

"В первый раз мне надо было выполнять две задачи - управлять страной и выживать; у меня были все эти негодяи и мошенники. А во второй раз я управляю страной и миром. Мне очень весело, учитывая то, что я делаю. Вы знаете, то, что я делаю, - это очень серьезное дело", - заявил он.

Как отмечается, Трамп, очевидно, в восторге от того, как проходят его первые 100 дней на посту главы Белого дома.

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При этом некоторые соратники Трампа указывают, что он "развлекается больше, чем во время своего первого срока".

"В первый срок, в первые недели, это было просто: "Давайте взорвем это место". А на этот раз он взрывает его с блеском в глазах", - добавляет один из приспешников Трампа Брайан Баллард.

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Трамп заявил, что ему весело управлять США и миром

Автор: 

США (26727) Трамп Дональд (5286)


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Топ комментарии
+1
тот случай когда президент стал КЛОУНОМ
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28.04.2025 20:26
+1
О,довбню весело.
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28.04.2025 20:27
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император галактики, емае).
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28.04.2025 20:27
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28.04.2025 20:23 Ответить
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28.04.2025 20:45 Ответить
О, тепер я знаю як радіє слон. коли його вдруге допускають у посудну лавку
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28.04.2025 20:25 Ответить
тот случай когда президент стал КЛОУНОМ
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28.04.2025 20:26 Ответить
О,довбню весело.
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28.04.2025 20:27 Ответить
император галактики, емае).
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28.04.2025 20:27 Ответить
Ці "веселі" старпери вже трохи піднадоїли якось
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28.04.2025 20:27 Ответить
ти спочатку ху йлом покеруй, бо по факту зараз виглядає так, що це не ти, а він тобою керує.. і водить тобі по губам. )
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28.04.2025 20:28 Ответить
Але "карти тримає в рукаві" - на 3-ій термін!
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28.04.2025 20:28 Ответить
BBC
Майже століття долар - головна валюта у світі. Люди в різних частинах планети воліють зберігати гроші в доларах, торгувати в доларах, брати в борг у доларах, встановлювати в доларах ціну нафти та біткоїна. Жоден прогноз щодо швидкого занепаду американської валюти досі не справдився.

Але ось прийшов Дональд Трамп - і всього за 100 днів поставив під сумнів майже 100-річне домінування долара у світовій економіці.
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28.04.2025 20:29 Ответить
B періоди кризи гроші традиційно прямують до Америки, навіть якщо криза прийшла звідти. Інвестори хочуть пересидіти бурю в надійній гавані. Вони продають прибуткові, але ризикові фінансові інструменти - акції, корпоративні облігації, активи в країнах, що розвиваються.

А врятовані гроші досі вкладали переважно в американські державні облігації. Тому їхні ціни зростали, коли все інше руйнувалося, а слідом зростав і курс долара, оскільки облігації США продають за долари.

Так було, доки Трамп не оголосив усьому світу торговельну війну.

На ринках почалася паніка - акції компаній стали стрімко дешевшати, тому що тарифи Трампа обіцяли компаніям збитки. Однак всупереч традиції ціни державних облігацій та курс долара не зросли, а знизилися.
Долар втратив 5% і розгубив усе, що отримав після обрання Трампа.
Ситуація складалася настільки незвично та серйозно, що Трамп смикнув стоп-кран і заморозив підвищені "тарифи у відповідь" всього через 13 годин після того, як вони набули чинності.
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28.04.2025 20:31 Ответить
Всього за 100 днів другого терміну Трамп порушив або оголосив нікчемними таку кількість міжнародних зобов'язань США, що поставив під сумнів репутацію Америки як надійного партнера, якому можна довіряти.

За цим неминуче слідує зниження ролі США і у світовій торгівлі, і в економіці, і в політиці. А через це знизиться роль долара.
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28.04.2025 20:32 Ответить
Досі зростаючий дефіцит бюджету та торгівлі США фінансувався коштом припливу інвестицій з-за кордону. Левова частка цих грошей вкладена не в заводи та нерухомість, а у фінансові інструменти.

За різними оцінками, іноземці володіють від 20% до 30% американських фінансових активів. МВФ оцінює їхні вкладення у 22 трлн доларів. Інші оцінки показують, що лише в акції вкладено 20 трлн доларів, а ще 5 трлн - в облігації компаній та банків. Ще майже на 9 трлн іноземці купили казначейські облігації США - найпопулярнішого та найліквіднішого фінансового інструменту на планеті.

Саме від притоку грошей з-за кордону в доларові активи залежить здатність Америки фінансувати поточні витрати та обслуговувати рекордний $36-трильйонний державний борг. Причому для цього мало стримати витік капіталу зі США. Потрібно, щоб іноземці продовжували нарощувати купівлю облігацій пропорційно до зростання американського дефіциту.
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28.04.2025 20:34 Ответить
Трамп обіцяє знизити податки (як результат і доходи бюджету), і розраховує закрити діру зборами імпортних мит, проте реалістичність цього плану викликає у економістів великі сумніви.

А отже, найближчим часом Америці доведеться розраховувати на щедрість іноземців, і сварка Трампа з союзниками та війна з Китаєм тут як ніколи недоречні. Адже головними покупцями доларових облігацій США є Японія, Китай та Велика Британія.
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28.04.2025 20:35 Ответить
Власникам облігацій США виплачують відсотки, оскільки беруть їхні долари в борг. Але є ціла категорія добрих іноземців, які надають Америці безвідсотковий кредит. Це ті, хто зберігає під матрацом паперові гроші. Приблизно половина всієї доларової готівки та дві третини 100-доларових купюр перебуває за межами США. Їхній загальний номінал наближається до 1 трлн доларів.
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28.04.2025 20:37 Ответить
"США цілеспрямовано підпилюють опори домінування долара. Позбавляючи підтримки військові альянси та фліртуючи з вибірковим дефолтом, США створюють умови для падіння курсу долара та цін казначейських облігацій".
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28.04.2025 20:39 Ответить
"Для падіння курсу долара не обов'язково втрачати центральне місце у світовій фінансовій системі. Достатньо почати рух у бік меншої винятковості. Для цього згодиться рукотворний економічний спад", - попереджає Бред Сетсер, експерт американської Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations).

Політика Трампа вже веде країну в цьому напрямку - зростання економіки сповільнюється, економісти пророкують навіть коротку рецесію. Слідом сповільнюється зростання прибутку компаній, а якщо до цього додати невизначеність щодо подальших кроків Трампа та його напади на незалежність центробанку США, то наявні всі умови для скорочення апетиту іноземців до американських активів.
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28.04.2025 20:41 Ответить
"У найближчому майбутньому не існує життєздатної альтернативи долару як домінуючій світовій валюті. У той же час, дії Трампа здатні прискорити поступове зниження його ролі у світі".

На кінець минулого року у світі було накопичено резервів приблизно на 12 трлн доларів в еквіваленті. Майже 60% зберігається в доларах, 20% - в євро. На єну припадає 6%, на британський фунт - 5%. А ось частка юаня - лише близько 2%, навіть менше, ніж у канадського чи австралійського доларів.

Картина ця не змінюється вже довгі роки.

І це лише накопичення в офіційних резервах. Інші функції валюти долар монополізував ще суттєвіше. Майже 90% угод обміну валют у світі проходить з доларом, у торгових розрахунках його частка перевищує 50%, а 70% всього боргу в іноземній валюті номіновано в доларах.
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28.04.2025 20:43 Ответить
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28.04.2025 20:29 Ответить
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28.04.2025 20:31 Ответить
точно Маск навчив його дурь курить
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28.04.2025 20:29 Ответить
Дурень,поки тобі весело,путін вже об"еднався з корееюі кітаем.Боже, чому трамп такий тупий.
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28.04.2025 20:30 Ответить
Короче, як кажуть: Шо старе шо мале, однаково...
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28.04.2025 20:30 Ответить
На *** весь світ вертів - весело!
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28.04.2025 20:31 Ответить
Погано чи добре - але йому вдалося поколотити всім світом
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28.04.2025 20:42 Ответить
Керує командою ідіотів а вважає що всім Світом. Й чому б з цього головному ідіоту не було б весело..
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28.04.2025 20:33 Ответить
Весело козі, що звєзда в грязі...
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28.04.2025 20:33 Ответить
Движуха, психопаты правят миром, и быдло население мира это все поддерживает. Может и к лучшему, что эти психопаты разнесут нудавшийся эксперимент земля ядерными ударами.
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28.04.2025 20:34 Ответить
Цирк розміром в планету, в якому нікому не смішно і не весело, крім самого клоуна з топором
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28.04.2025 20:36 Ответить
Нє-ну це ж слова зеленського-по приколу
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28.04.2025 20:38 Ответить
Сбылась мечта идиота
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28.04.2025 20:39 Ответить
я вже це чув в Україні перед виборами 19 року- буде весело,хоч поржем.
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28.04.2025 20:40 Ответить
Цуко... У цього чувака розумовий розвиток 5-річної дитини.
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28.04.2025 20:41 Ответить
Батько його казав - яке розумне лице в цього придурка - він самозакоханий нарцис - не дай Бог йому в політику - як в воду дивився
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28.04.2025 20:47 Ответить
з очевидного - китай не тільки не прогнувся а поставив трампу ультиматум=або відсмоктує китайський прутень або рідкоземельних америці не бачити.
нобелівка в прольоті бо зеленський не тільки не прогнувся а і досі петляє, потійно киває на путіна, разбойник.
про внутрішньоамериканські зашквари не пишу, нецікаво нікому.
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28.04.2025 20:42 Ответить
Впав у інфантильність стариган. Навіть «соратники» по банді кажуть- «розважається». Америко! Клич санітарів!
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28.04.2025 20:43 Ответить
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28.04.2025 20:43 Ответить
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28.04.2025 20:45 Ответить
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28.04.2025 20:44 Ответить
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28.04.2025 20:46 Ответить
Хучь поржом по амеріканські.
Психопат?
Та ні, ******** психопат.
У Світовій палаті N 6 на одного паціента побільшало.
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28.04.2025 20:46 Ответить
Тільки от нам не дуже.
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28.04.2025 20:47 Ответить
После очередной принятой дозы он заявит, что уже управляет Луной и Марсом!
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28.04.2025 20:48 Ответить
Щоб було ще веселіше взувайся в лапті та бери до рук "балалайку".
Схоже це дубльпацієнт таємної операції але вже Борменталя.
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28.04.2025 20:48 Ответить
Десь ми вже чули про веселу «двіжуху»…
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28.04.2025 20:49 Ответить
Вибачте,але мені хочеться задати питання людям з вищою медичною освітою ( бажано психіатричного профілю) : яка назва цього діагнозу?! Так,я розумію,що медицина - наука не точна,а про психіатрію годі й мовити! Але ж все-таки, коли подібний синдром( совокупність симптомів) спостерігається в простих смертних, яку це має назву?
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28.04.2025 20:49 Ответить
 
 