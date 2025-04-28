Трамп: "Я керую США і світом, мені дуже весело"

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "дуже весело" розмірковувати про те, чим його другий термін відрізняється від першого, і що цього разу він керує не лише своєю країною, а й усім світом.

Про це він сказав в інтерв’ю Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

"Першого разу мені треба було виконувати два завдання — керувати країною і виживати; у мене були всі ці негідники та шахраї. А вдруге я керую країною та світом. Мені дуже весело, враховуючи те, що я роблю. Ви знаєте, те, що я роблю, — це дуже серйозна справа", - заявив він.

Як зазначається, Трамп, вочевидь, у захваті від того, як минають його перші 100 днів на посаді очільника Білого дому.

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При цьому деякі соратники Трампа вказують, що він "розважається більше, ніж під час свого першого терміну".

"Першого терміну, першими тижнями, це було просто: "Підірвімо це місце". А цього разу він підриває його з блиском в очах", - додає один із поплічників Трампа Браян Баллард.

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