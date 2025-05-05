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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 958 070 человек (+1260 за сутки), 10 763 танка, 27 370 артсистем, 22 411 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 958 070 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 958070 (+1260) человек,

танков - 10763 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 22411 (+8) ед,

артиллерийских систем - 27370 (+43) ед,

РСЗО - 1377 (+1) ед,

средства ППО - 1155 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34997 (+137),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 47250 (+109) ед,

специальная техника - 3870 (+0)

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Инфографика

Автор: 

Генштаб ВС (6327) ликвидация (3588) уничтожение (7010)


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Топ комментарии
+6
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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05.05.2025 08:16
+5
Зараз у кацапських "літунів" - "депресія"... Сидять у ескадрильських будиночках, і обговорюють вчорашні "приводнення" Су-30-х... "Літуни" - це специфічна категорія людей... Вони вважають себе "кастою крилатих", і часто переносять це уявлення і на "земні" категорії... Тому часто бувають страшно здивовані, коли отримують "по морді" , від "простих наземників" - хоч в бою, хоч у пивбарі...
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05.05.2025 08:29
+4
40 тисяч мішків орків за чотрири дні?
Це галюники. Через недосип, напевне
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05.05.2025 08:04
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пітаків 0
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05.05.2025 07:57 Ответить
Нельотна погода !!))
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05.05.2025 08:15 Ответить
А хто такі ці Пітакі - їх ніколи не рахували
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05.05.2025 08:15 Ответить
Пятаків за вчора 1260 ))
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05.05.2025 08:58 Ответить
40 тисяч мішків орків за чотрири дні?
Це галюники. Через недосип, напевне
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05.05.2025 08:04 Ответить
Наземки поменшало, мабудь вихідний сказується, проте ця весна буде рекордним сезоном по утилізації залізяччя і літаючого лайна.
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05.05.2025 08:13 Ответить
На парад погнали. Можна довбанути по параду і можна перед парадом, в місьцях перебування. Дохєра там буде законних цілей.
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05.05.2025 08:25 Ответить
Їм "нада пафтарить"... Повторить парад 1941 року, "Кагда вайска, пряма с парада, шли на фронт!...". Мені, як людині, яка багато років займалася військовою логістикою, це виглядить не тільки "дивним", але й "смішним"... Люди, що про подібне писали, поняття не мали, що армійський обоз, який призначений для забезпечення того чи іншого військового підрозділу, перевищує в три-чотири рази, за об"ємом, об"єм безпосередньо бойової частини, цього підрозділу... Стрілецький полк може іти в похідній колоні, займаючи на дорозі протяжність менше кілометра, а підрозділи забезпечення, на автомобілях чи гужовому транспорті, займатимуть вже 2-3 км...
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05.05.2025 08:42 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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05.05.2025 08:16 Ответить
Стабільні Арта та добові епізоотії лемінгів. Йараславсккй улус не дуже войовничий...
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05.05.2025 08:29 Ответить
Зараз у кацапських "літунів" - "депресія"... Сидять у ескадрильських будиночках, і обговорюють вчорашні "приводнення" Су-30-х... "Літуни" - це специфічна категорія людей... Вони вважають себе "кастою крилатих", і часто переносять це уявлення і на "земні" категорії... Тому часто бувають страшно здивовані, коли отримують "по морді" , від "простих наземників" - хоч в бою, хоч у пивбарі...
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05.05.2025 08:29 Ответить
Як вони самі про себе кажуть - "бєлая кость"
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05.05.2025 09:01 Ответить
В оренбургу було 2 військових училища..зенітне та винущувальної авіації..а зенитчики лби здорові і багато приземлили літунів назавжди...зламана переносиця і літун відлітався
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05.05.2025 09:17 Ответить
""В Оренбурзі"... Пропонуєш заслать в міста Росії, де розташовані льотні училища, команди наших боксерів-юніорів: "вибивать" майбутній льотний склад ВПС РФ?
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05.05.2025 09:21 Ответить
Минув 4093 день москальсько-української війни.
170! одиниць знищеної техніки та 1260! чумардосів за день.
Логістика, арта та ППО файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 958 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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05.05.2025 08:52 Ответить
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05.05.2025 08:54 Ответить
 
 