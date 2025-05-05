Общие боевые потери РФ с начала войны - около 958 070 человек (+1260 за сутки), 10 763 танка, 27 370 артсистем, 22 411 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 958 070 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 958070 (+1260) человек,

танков - 10763 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 22411 (+8) ед,

артиллерийских систем - 27370 (+43) ед,

РСЗО - 1377 (+1) ед,

средства ППО - 1155 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34997 (+137),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 47250 (+109) ед,

специальная техника - 3870 (+0)

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