Общие боевые потери РФ с начала войны - около 958 070 человек (+1260 за сутки), 10 763 танка, 27 370 артсистем, 22 411 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 958 070 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 958070 (+1260) человек,
танков - 10763 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 22411 (+8) ед,
артиллерийских систем - 27370 (+43) ед,
РСЗО - 1377 (+1) ед,
средства ППО - 1155 (+0) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 34997 (+137),
крылатые ракеты - 3196 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 47250 (+109) ед,
специальная техника - 3870 (+0)
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Це галюники. Через недосип, напевне
170! одиниць знищеної техніки та 1260! чумардосів за день.
Логістика, арта та ППО файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 958 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.