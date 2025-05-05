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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 958 070 осіб (+1260 за добу), 10 763 танки, 27 370 артсистем, 22 411 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 958 070 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 05.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 958070 (+1260) осіб,

танків ‒ 10763 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 22411 (+8) од,

артилерійських систем – 27370 (+43) од,

РСЗВ – 1377 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34997 (+137),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47250 (+109) од,

спеціальна техніка ‒ 3870 (+0)

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Інфографіка

Автор: 

Генштаб ЗС (6627) ліквідація (3970) знищення (7322)


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Топ коментарі
+7
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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05.05.2025 08:16
+6
Минув 4093 день москальсько-української війни.
170! одиниць знищеної техніки та 1260! чумардосів за день.
Логістика, арта та ППО файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 958 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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05.05.2025 08:52
+6
Пятаків за вчора 1260 ))
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05.05.2025 08:58
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пітаків 0
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05.05.2025 07:57 Відповісти
Нельотна погода !!))
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05.05.2025 08:15 Відповісти
А хто такі ці Пітакі - їх ніколи не рахували
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05.05.2025 08:15 Відповісти
Пятаків за вчора 1260 ))
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05.05.2025 08:58 Відповісти
40 тисяч мішків орків за чотрири дні?
Це галюники. Через недосип, напевне
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05.05.2025 08:04 Відповісти
Наземки поменшало, мабудь вихідний сказується, проте ця весна буде рекордним сезоном по утилізації залізяччя і літаючого лайна.
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05.05.2025 08:13 Відповісти
На парад погнали. Можна довбанути по параду і можна перед парадом, в місьцях перебування. Дохєра там буде законних цілей.
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05.05.2025 08:25 Відповісти
Їм "нада пафтарить"... Повторить парад 1941 року, "Кагда вайска, пряма с парада, шли на фронт!...". Мені, як людині, яка багато років займалася військовою логістикою, це виглядить не тільки "дивним", але й "смішним"... Люди, що про подібне писали, поняття не мали, що армійський обоз, який призначений для забезпечення того чи іншого військового підрозділу, перевищує в три-чотири рази, за об"ємом, об"єм безпосередньо бойової частини, цього підрозділу... Стрілецький полк може іти в похідній колоні, займаючи на дорозі протяжність менше кілометра, а підрозділи забезпечення, на автомобілях чи гужовому транспорті, займатимуть вже 2-3 км...
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05.05.2025 08:42 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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05.05.2025 08:16 Відповісти
Стабільні Арта та добові епізоотії лемінгів. Йараславсккй улус не дуже войовничий...
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05.05.2025 08:29 Відповісти
Зараз у кацапських "літунів" - "депресія"... Сидять у ескадрильських будиночках, і обговорюють вчорашні "приводнення" Су-30-х... "Літуни" - це специфічна категорія людей... Вони вважають себе "кастою крилатих", і часто переносять це уявлення і на "земні" категорії... Тому часто бувають страшно здивовані, коли отримують "по морді" , від "простих наземників" - хоч в бою, хоч у пивбарі...
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05.05.2025 08:29 Відповісти
Як вони самі про себе кажуть - "бєлая кость"
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05.05.2025 09:01 Відповісти
В оренбургу було 2 військових училища..зенітне та винущувальної авіації..а зенитчики лби здорові і багато приземлили літунів назавжди...зламана переносиця і літун відлітався
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05.05.2025 09:17 Відповісти
""В Оренбурзі"... Пропонуєш заслать в міста Росії, де розташовані льотні училища, команди наших боксерів-юніорів: "вибивать" майбутній льотний склад ВПС РФ?
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05.05.2025 09:21 Відповісти
Минув 4093 день москальсько-української війни.
170! одиниць знищеної техніки та 1260! чумардосів за день.
Логістика, арта та ППО файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 958 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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05.05.2025 08:52 Відповісти
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05.05.2025 08:54 Відповісти
 
 