Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 958 070 осіб (+1260 за добу), 10 763 танки, 27 370 артсистем, 22 411 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 958 070 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 05.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 958070 (+1260) осіб,
танків ‒ 10763 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 22411 (+8) од,
артилерійських систем – 27370 (+43) од,
РСЗВ – 1377 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34997 (+137),
крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 47250 (+109) од,
спеціальна техніка ‒ 3870 (+0)
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Це галюники. Через недосип, напевне
170! одиниць знищеної техніки та 1260! чумардосів за день.
Логістика, арта та ППО файно, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 958 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.