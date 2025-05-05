Хотим, чтобы кино снова снимали в Америке: Трамп введет 100% пошлины на иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп поручил ввести 100% тарифы на все фильмы, снятые за рубежом.

Об этом он сообщил в соцсети TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью.

Трамп считает, что это происходит из-за "согласованных действий других государств", предлагающих "различные стимулы", чтобы переманить американских кинопроизводителей.

Это, подчеркнул он, не только снижает экономическую активность в США, но и представляет "информационно-пропагандистскую угрозу" и "угрозу национальной безопасности".

"Поэтому я уполномочиваю Министерство торговли и Торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100% пошлины на все фильмы, попадающие в нашу страну, произведенные за рубежом. Мы снова хотим, чтобы кино делали в Америке!" - добавил он.

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