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Хочемо, щоб кіно знову робили в Америці: Трамп запровадить 100% мита на іноземні фільми

Трамп запровадить 100% мита на фільми

Президент США Дональд Трамп доручив запровадити 100% тарифи на всі фільми, зняті за кордоном.

Про це він повідомив у соцмережі TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кіноіндустрія в Америці вмирає дуже швидкою смертю.

Трамп вважає, що це відбувається через "узгоджені дії інших держав", що пропонують "різні стимули", щоб переманити американських кіновиробників.

Це, наголосив він, не лише знижує економічну активність у США, а й становить "інформаційно-пропагандистську загрозу" і "загрозу національній безпеці".

"Тому я уповноважую Міністерство торгівлі та Торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% мита на всі фільми, що потрапляють до нашої країни, вироблені за кордоном. Ми знову хочемо, щоб кіно робили в Америці!" - додав він.

Читайте: Трамп заявив, що впроваджені мита зроблять США "дуже багатими"

Трамп запровадить 100% мита на фільми

Автор: 

кіно (963) мито (1058) США (23032) тарифи (2040) фільми (280) Трамп Дональд (5795)


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Топ коментарі
+15
Ідіот.
Майже все годне кіно, що є у світі, робиться саме в США.
Поки що.
Якщо так продовжувати в усіх царинах, то ваше місце займуть боллівуд, Туреччина, русня і Китай.
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05.05.2025 09:24
+12
Трамп перелякався Боллівуду?!
Індійське кино захоплює Америку?
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05.05.2025 09:27
+5
проблема американського кіно у відсутності нормальних сценаріїв, і як результат - повно невдалих рімейків. а ще оця політика - всюди всовувати негрів, лгбт. остання білосніжка, чи серіал про поттера.
є чудові чорношкірі актори яких не треба пропихувати.
тому так, краще подивитись цікаве, саркастичне французьке кіно, чи класичне британське, ніж черговий компьютерний рімейк
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05.05.2025 09:32
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Ідіот.
Майже все годне кіно, що є у світі, робиться саме в США.
Поки що.
Якщо так продовжувати в усіх царинах, то ваше місце займуть боллівуд, Туреччина, русня і Китай.
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05.05.2025 09:24 Відповісти
Та цей рудий маразматик якраз і хоче знищити американське кіно.Там же чітко сказано - мита на фільми зняті за кордоном. Тобто фільми випущені Голлівудом,але зйомки яких проводилися згідно сценарію в якихось інших країнах будуть обкладені 100% митом ))
Американці обравши цього довбодятла своїми руками знищують США, як свого часу був знищений СРСР. Слід очікувати на створення Техаської Народної Республіки, Каліфорнійської Народної Республіки, Народної Респубоіки Аляска і так далі...
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05.05.2025 09:37 Відповісти
а що таке годне кіно, "*********** та скоти", котрими потравлено мозок зебілів - не жидеври? От уявіть собі, щоб 1.5% етнічних українців у Ізраїлі, знімали десятиліттями гуано-фільми де принижують титульну націю, а місцеві ідіоти обрали цих ********* у презаОПу та ВР???
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05.05.2025 09:39 Відповісти
Я не кажу про наше кіно, хоча деякі стрічки, як от "Довбуш" або "Фокстер і Макс" - цілком собі нічого.
І анімаційне ми технічно вміємо знімати. Але сценарії - це біль. Якраз нам і можна закидати хєрову драматургію, заслужили.
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05.05.2025 09:45 Відповісти
я вас прошу, що нам можна закидати, якщо кінематографом і не пахне? Якщо у "Голлівуді" один вдалий фільм дотує 99 збиткових, але й він окуповується в першу чергу в самому США... А іноземні фільми там ніхто й не дивиться, в найкращому випадку викуповують право на сценарій та клепають мейд ін ЮСЕй третього сорту.
Щодо сценарію, так усім керують продюсери та власні кошти не вкладають, таке вже стале правило.
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05.05.2025 09:56 Відповісти
У нас ринком не пахне, а не кінематографом.
Знімати вміємо, хоч і гірше за русню.
А от дивитись за гроші - немає кому.
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05.05.2025 09:58 Відповісти
кацапів не дивлюсь принципово та десятиліттями, бо чернуха чи моральна порнуха із злодійськими та ментовськими поняттями... Кінотеатри на любителів, маю претензії до озвучування, бо "наші" бородаті бабці і Ко, добили якісний дубляж тим, що переозвучують скацаплене із відсутністю будь-якого звуку від оригіналу або як-небудь, бажано освоїти кошти та пропхати власних какій разніц.
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05.05.2025 10:07 Відповісти
Не женіть на наші переклади. Вони останнім часом чудові.
Я вже тут згадував "Поганців". Наш переклад кращий за оригінал, якщо можете це собі взагалі уявити.
Сцена, з компанією поганців та хом'ячками, де після викриття вовк каже "It's not what it looks like", а в нашому перекладі "Давайте я тихесенько в ліс піду" - це бомба. Вираз, що однаково зрозумілий і дорослим, і дітям, тільки - по-різному.
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05.05.2025 10:17 Відповісти
не переклади, а дублювання та маю із чим порівнювати (Альф був шедевральним)... Жоден "переклад" не може бути кращим, оскільки хороші актори мають незабутній голос і замінити оригінал не реально, щодо місцевих жартів- це порушення і нічого впихати місцеві торгові марки та замінювати приказки на власний розсуд.
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05.05.2025 10:25 Відповісти
Тут головне - щоб глядачу було цікаво. Фільм не документальний, точність перекладу не потрібна.
Набагато цінніше - красивий еквівалент. Це - школа єврейки Елеонори Гальпериної (Нори Галь), яка в результаті витіснила геть перекладачів-буквалістів. Й тому наші співвітчизники так радо дивляться русняві переклади. Бо вони це переказують так, ніби персонажі від початку говорили кацапською. Тобто сенс зберігається, а форма - рідна, зручна. Ми тільки-тільки почали їх наздоганяти та місцями переганяти.
В дубляжі "Поганців" фрази часто не відповідають змісту оригіналу, але пасують до персонажу та обставин краще, ніж в оригіналі.
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05.05.2025 10:31 Відповісти
насолоджуйтесь спотворенням, тіштесь кацапами, але мені не нав'язуйте, бо ціную оригінал та субтитри... Найкращий дубляж був на початку незалежності та створений студентами у великій конкуренції, а потім прийшли "какії разніцей" та інші моральні потвори із Г+Ганалами та голосами визнаних профур телебачення і спотворили все, бо наголошую: вдруге переозвучують та накладають звук, а в цивілізованому світі так вже не знімають.
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05.05.2025 10:40 Відповісти
Я б не ставився так прискіпливо до дитячого мультфільму, чиє завдання - розважати. Трохи так, трохи інакше - значення не має.
Русняві "шедеври" кінематографу не дивився вже більше десяти років. Раніше - іноді переглядав, щоб скласти враження.
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05.05.2025 11:10 Відповісти
висловив своє бачення та не нав'язую його, основне на що наголошую, якщо виробник дає гроші на озвучування то нехер купувати скацаплене спотворення.
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05.05.2025 11:18 Відповісти
Скацаплене взагалі не потрібне, наше тепер - щонайменше не гірше.
От тільки кількість... У русні реально на два порядки більше.
Можете порівняти наповненість Толоки і Рутрекера по відео.
Наші, правда, теж не сплять. Постійно щось перекладають і озвучують, хоч і аматорськи, тому якість - така собі.
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05.05.2025 11:20 Відповісти
юафлікс, юасеріалс там і переклад і конкуренція є.
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05.05.2025 11:29 Відповісти
Це добре, та все одно не дотягуємо.
Наприклад, минулого року вийшла екранізація мюзиклу "Wicked".
У русні дубляж на трекері з'явився раніше, ніж наш.
Кому було дуже цікаво, мав вантажити русняву версію.
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05.05.2025 11:40 Відповісти
не дотягуємо в екранному піратстві? І хрін з цим, краще пізніше чим зіпсоване враження.
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05.05.2025 11:43 Відповісти
Це ти про такі "шедеври" як Жінка-Кішка?Чи Людина-Павук?Чи Техаська різанина бензопилою?Голівудське кіно в своїй більшості плодить ідіотів які нічого не думають,жруть попкорн і потім голосують за Трампа,бо перегляд таких фільмів відключає думалку.Так саме як і у нас,де такі шедеври як Свати а потім і Слуга Народу теж маргарину в голові не добавили.Ти напевне не знаєш яке має бути справжнє кіно.Подивись скандинавський фільм Адамові Яблука,Підводний човен(1981року)Слідопит (1987року).
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05.05.2025 10:46 Відповісти
Я про такі стрічки, як от "Володар перснів", "Скажений Макс", "Термінатор", "Реквієм за мрією", "Солодкий листопад".
Ніколи не любив супергеройське кіно, хіба що пародії на нього, як от "Суперсімейка", друга частина якої, як не дивно, краща за першу.
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05.05.2025 10:54 Відповісти
скільки людей стільки й думок, а "The Incredibles" після першого не вартує уваги взагалі, як і "Корпорація монстрів", клятий мрнополіст Дісней убив Піксар назавжди.
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05.05.2025 11:25 Відповісти
Так, тут кому вже що.
Мені от взагалі ніякі супергеройські стрічки не подобаються, а хтось у захваті.
Справа смаку.
Хоча, коли подивився "Людина-павук: Додому шляху нема" і порівняв з якоюсь давно баченою стрічкою, де теж був Октавіус...
Вони там добрячий шматок фільму намагаються зрозуміти, як перевиховати лиходіїв.
Коли двадцятьма роками раніше їм спочатку товкли пики, а потім вже розмовляли (якщо була можливість та бажання).
А ми ще обурюємось, чому Захід не дасть нарешті прочухану знахабнілому ***** і Ко.
Бо проблема глибша, ніж міжнародне законодавство.
Люди на Заході змінились, от що.
Вони не хочуть бачити бите зло.
Вони хочуть бачити зло, перевиховане гуманним ставленням до ньго.
А це, курва, тільки на екрані працює, і то не завжди (в тому ж фільмі таки довелось битись з тим суперзлодієм, на якого педагогіка не подіяла).
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05.05.2025 11:33 Відповісти
Трамп перелякався Боллівуду?!
Індійське кино захоплює Америку?
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05.05.2025 09:27 Відповісти
От "проблема"... При наявності Інтернет можна скачать будь-який фільм. І більшість людей цим задовольниться - буде дивиться фільми вдома...
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05.05.2025 09:27 Відповісти
В Європі за це передбачена відповідальність, великі штрафи та маски шоу з вилученням комп'ютера
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05.05.2025 10:02 Відповісти
скоро будет прямая линия с Тампоном
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05.05.2025 09:29 Відповісти
Сссрия, хоча дерьмо, но своє. Яка конкуренція, ми її переможемо. Хоча не якістю, але заборонами
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05.05.2025 09:30 Відповісти
проблема американського кіно у відсутності нормальних сценаріїв, і як результат - повно невдалих рімейків. а ще оця політика - всюди всовувати негрів, лгбт. остання білосніжка, чи серіал про поттера.
є чудові чорношкірі актори яких не треба пропихувати.
тому так, краще подивитись цікаве, саркастичне французьке кіно, чи класичне британське, ніж черговий компьютерний рімейк
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05.05.2025 09:32 Відповісти
Краще подивіться "Поганців" (The Bad Guys). Там чудовий сценарій. Або хоча б "Incredibles 2". Досить нелінійно і цілком адекватно.
Те, що рімейків багато, це результат того, що годноти вже стільки зняли, що вигадати щось нове - проблема ще та. А колеса мають обертатись, інакше впадуть.
Мені згадуються слова менеджера з мультфільму "Вольт" (посередня стрічка). Коли дівчина сказала, що не може зніматись з іншим цуциком, відповідь була "подумай про членів нашої команди. Якщо ти відмовишся, вони втратять роботу і їм не буде чим годувати свої родини".
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05.05.2025 09:40 Відповісти
я не кажу що все лайно) але з тієї фабрики, на 20 фільмів знайдеться 2-3 які варто переглянути.
анімація теж раз на раз не приходиться. перша ваяна - угар, друга - фігня..
Ned Start - так, супергеройське мило це взагалі, спочатку було цікаво, а потім пішли кльопати то як на заводі.
підсумовуючи.
проблема голлівуда не іноземне кіно, як заявила руда мавпа, а тупо внутрішні причини.
Культура відміни, коли Джеппа чи Спейсі витерли з усіх проектів, політика різноманіття, там де вона не потрібна зовсім. З задоволенням дивлюсь на гру Джеймі Фокса чи Кевіна Гарта, і їх не пропихають в кіно тому що вони темні, а тому що грають..
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05.05.2025 09:51 Відповісти
Дійсно, ці проблеми є, не приховаєш.
І не у слабких драматургах тут справа. У політико-соціальній обстановці.
Одна з причин, чому обрали Трампа. Сподівались, що він дасть нарешті копняка цьому лівацькому болоту.
Ну, він і дав.
Стикався з думкою, що після Трампа і правого нахилу США може накрити така хвиля махрового лівачизму, що Байден з Обамою здаватимуться суворими техаськими рейнджерами.
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05.05.2025 09:56 Відповісти
Проблема вигадати щось нове? Та камон, стільки книг-бестселерів не екранізованих, стільки сюжетів із реального життя, з історії, стільки не екранізованих біографій цікавих знаменитостей.

100 років самотності Маркеса от лише зараз екранізували, а скільки ще книг чекають своєї черги? Селлінджер, Буковскі, Паланік (у нього ж не лише Бійцівський клуб є) - беріть і знімайте!

От кілька років тому зняли ахєрєнний, на мою думку, фільм Аутсайдери (Форд проти Феррарі). Там сюжет, заснований на реальних подіях, у 100 разів круче будь-якого супергеройського лайна! І нічого не довелося видумувати!

Темні часи про Черчилля - ще один крутий фільм, заснований на реальних подіях. Сюжетів повно, просто їх чомусь не хочуть брати.

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05.05.2025 10:02 Відповісти
Не всякий твір гарно виглядає на екрані.
От, наприклад, "Вино з кульбабок" Бредбері. Чудова книжка, а фільм американці не зняли досі. Русня намагалась, вийшло, як на мене, зовсім фігня. Атмосферу геть не змогли передати.
"Останній єдиноріг" Пітера Бігля. Намалювали мультфільм, при чому сценарій сам Бігль писав. Виглядає непогано, але якщо не знайомий з книгою. Бо на її фоні стрічка - бліда та коротка тінь.
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05.05.2025 10:11 Відповісти
Ну от у Мартіна вийшло - серіал Гра престолів не сильно гірший за книги... Умовного Хемінгуея - так, важко екранізувати, але в принципі популярних книг, які підходять для екранізації, вистачає.
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05.05.2025 10:14 Відповісти
Значить, політичної волі немає. Або вважають, що ринок цього не сприйме. Як з "Мегалополісом", який має низький рейтинг на "Rotten tomatoes", хоча стрічка дуже алегорична, чого тільки коштує амальгама найближчого майбутнього і Римської імперії останнього її періоду.
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05.05.2025 10:23 Відповісти
Вона дуже складна і затягнута. У Копполи і "Хрещений батько", і "Апокаліпсис" довгі, але їх значно цікавіше дивитися.
І особисто мені не подобається Адам Драйвер. Він тупо зіпсував байопік про Феррарі - 40-річний актор грав 60-річного Феррарі, у якого в житті був абсолютно інакший типаж (його ж спочатку Де Ніро мав грати і то якраз 100% його типаж). І наступник Дарта Вейдера у "Зоряних війнах" із нього такий собі - не володар темної сторони сили, а якесь малолітнє істеричне емо вийшло із дитячою психотравмою.
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05.05.2025 10:29 Відповісти
І це є.
Взяти, наприклад, "Матрицю". Перша частина - дійсно епохальна, дві наступні - ну, під пиво піде. Остання - що це взагалі було, бляха-муха?
Криза є, і вона глибока. Знову ж, здебільшого не через слабких драматургів, а через соціальну повістку.
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05.05.2025 10:33 Відповісти
Особисто я хотів би побачити байопік про Отто Скорцені, який був спецназівцем у Вермахті, а в 60-х почав співпрацювати з ... Моссадом! Несподіваний сюжет, можна обіграти про зміни у психології екс-нациста і зробити чудове кіно...
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05.05.2025 10:04 Відповісти
Ну там швидше не в лгбт проблема, а в супергеройському шлаку... Фільми про бетмена, спідермена чи супермена ж постійно знімали і раніше, але не в такій кількості, як зараз. Навіть Скорсезе от висловився, що це занадто.

А нормальні фільми все ж проскакують у Голлівуді. Оппенгеймер - непогане кіно, як на мене.
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05.05.2025 09:45 Відповісти
Якщо Тампон хоче щоб все було тільки в америці то може простіше кругом америки натягнути колючий дріт?
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05.05.2025 09:38 Відповісти
Все кіно, скоро, буде знімати "штучний інтелект". )
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05.05.2025 09:39 Відповісти
Не скоро. Те, що він знімає зараз, викликає блювотні позиви.
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05.05.2025 09:41 Відповісти
Та нічого. Підкрутять трохи і нарід буде хавати із задоволенням. Хтось же ж дивиться блювотні турецькі та латиноамериканські серіали?
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05.05.2025 09:47 Відповісти
Сватів нових цілком може ШІ зробити
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05.05.2025 10:17 Відповісти
Так, це несмачні квіточки. Звикаємо і готуймося. Як тільки LLM-ам згодують датасети більшості колись захищених авторськими правами кінострічок, кожен бажаючий, якому доступні ресурси LLM, матиме можливість замовити штучному інтелекту унікальне, персональне 3D- кіно на свій власний смак, включаючи рімейки з власними правками наративів, озвучки та облич акторів і особистою участю замовника в головних ролях.
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05.05.2025 11:41 Відповісти
Хочу подивитись на згенеровані ШІ сценарії.
Одна справа - зняти щось красиве (суто техніка), зовсім інша - зняти щось цікаве.
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05.05.2025 11:43 Відповісти
А мультики????
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05.05.2025 09:44 Відповісти
В штатах знімати дорого.
Було опитування серед американців чи хочуть вони неоіндустріалізацію країни. 70 % обома лапками за. Зробимо америку великою знову. А от на друге питання - чи готові ви працювати на фабриках і заводах майже всі відповіли негативно.
Тому постає питання хто має робити Америку великою ще і за зарплату китайця чи індуса з фабрики
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05.05.2025 09:53 Відповісти
Не будете слухатись старших...введу мита
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05.05.2025 09:54 Відповісти
Рудий нікчема ганьбить Америку і стає дедалі жалюгідншим
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05.05.2025 09:55 Відповісти
Скоро все кіно створюватиме ШІ і коштуватиме воно врази дешевше і створюватимуть сценаристи по всьому світу. Дурні ініціативи Трампа США не допоможуть.
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05.05.2025 09:59 Відповісти
Страшне прокляття: щоб ваші діти дивились ШІ-мультфільми. Щось типу https://www.youtube.com/watch?v=occJiSS1tsE цього.
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05.05.2025 10:04 Відповісти
Голливуд стал помойкой хуже болливуда, даже Стивен Сигал не вынес позора и сбежал домой в Бурятию.
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05.05.2025 10:09 Відповісти
Може, назвете штук п'ять індійських стрічок, що пройшли нашими широкими екранами, або екранами Європи? Бо щось я не чув.
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05.05.2025 10:27 Відповісти
То хай забирають свій Голівуд в Штати і самі дивляться.Хай самі в Макдонолсах і Бургер Кінгах їдять,літають на свої Боїнгах в своїй Америці і так сотні відомих брендів
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05.05.2025 10:15 Відповісти
Соединённые Штаты уведомили Киев, Париж и Лондон о недопустимости действий, которые даже потенциально могут поставить под угрозу лидеров иностранных государств в ходе визита в Москву.
Соответствующие требования были доведены до всех европейских и украинских спецслужб.
5 мая 2025, 11:15
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05.05.2025 10:21 Відповісти
Бгг...У козломордии видать очень жидєнько течет по ляшкам раз начали подобное сочинять.
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05.05.2025 11:34 Відповісти
А Голий вуд хіба не в амєрікє північній знаходиться???Чи для трампища Каліфорнія вже й не США???
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05.05.2025 10:37 Відповісти
я звичайно можу помилятися, але мені здається. що трамп втілює якийсь злочинний задум... й це не MAGA, а якось зовсім навпаки..., й Трампа обрали зовсім не випадково..., йому не притаманно замислюватись над тим, що він робить..., якось його змогли "накрутити" й він робить все, щоб зробити Америку середньою, нічим не привабливою та нецікавою країною, яка буде стояти осторонь всіх демократичних процесів у світі...
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05.05.2025 11:12 Відповісти
 
 