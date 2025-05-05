Хочемо, щоб кіно знову робили в Америці: Трамп запровадить 100% мита на іноземні фільми

Президент США Дональд Трамп доручив запровадити 100% тарифи на всі фільми, зняті за кордоном.

Про це він повідомив у соцмережі TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кіноіндустрія в Америці вмирає дуже швидкою смертю.

Трамп вважає, що це відбувається через "узгоджені дії інших держав", що пропонують "різні стимули", щоб переманити американських кіновиробників.

Це, наголосив він, не лише знижує економічну активність у США, а й становить "інформаційно-пропагандистську загрозу" і "загрозу національній безпеці".

"Тому я уповноважую Міністерство торгівлі та Торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% мита на всі фільми, що потрапляють до нашої країни, вироблені за кордоном. Ми знову хочемо, щоб кіно робили в Америці!" - додав він.

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