Хочемо, щоб кіно знову робили в Америці: Трамп запровадить 100% мита на іноземні фільми
Президент США Дональд Трамп доручив запровадити 100% тарифи на всі фільми, зняті за кордоном.
Про це він повідомив у соцмережі TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, кіноіндустрія в Америці вмирає дуже швидкою смертю.
Трамп вважає, що це відбувається через "узгоджені дії інших держав", що пропонують "різні стимули", щоб переманити американських кіновиробників.
Це, наголосив він, не лише знижує економічну активність у США, а й становить "інформаційно-пропагандистську загрозу" і "загрозу національній безпеці".
"Тому я уповноважую Міністерство торгівлі та Торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% мита на всі фільми, що потрапляють до нашої країни, вироблені за кордоном. Ми знову хочемо, щоб кіно робили в Америці!" - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Майже все годне кіно, що є у світі, робиться саме в США.
Поки що.
Якщо так продовжувати в усіх царинах, то ваше місце займуть боллівуд, Туреччина, русня і Китай.
Американці обравши цього довбодятла своїми руками знищують США, як свого часу був знищений СРСР. Слід очікувати на створення Техаської Народної Республіки, Каліфорнійської Народної Республіки, Народної Респубоіки Аляска і так далі...
І анімаційне ми технічно вміємо знімати. Але сценарії - це біль. Якраз нам і можна закидати хєрову драматургію, заслужили.
Щодо сценарію, так усім керують продюсери та власні кошти не вкладають, таке вже стале правило.
Знімати вміємо, хоч і гірше за русню.
А от дивитись за гроші - немає кому.
Я вже тут згадував "Поганців". Наш переклад кращий за оригінал, якщо можете це собі взагалі уявити.
Сцена, з компанією поганців та хом'ячками, де після викриття вовк каже "It's not what it looks like", а в нашому перекладі "Давайте я тихесенько в ліс піду" - це бомба. Вираз, що однаково зрозумілий і дорослим, і дітям, тільки - по-різному.
Набагато цінніше - красивий еквівалент. Це - школа єврейки Елеонори Гальпериної (Нори Галь), яка в результаті витіснила геть перекладачів-буквалістів. Й тому наші співвітчизники так радо дивляться русняві переклади. Бо вони це переказують так, ніби персонажі від початку говорили кацапською. Тобто сенс зберігається, а форма - рідна, зручна. Ми тільки-тільки почали їх наздоганяти та місцями переганяти.
В дубляжі "Поганців" фрази часто не відповідають змісту оригіналу, але пасують до персонажу та обставин краще, ніж в оригіналі.
Русняві "шедеври" кінематографу не дивився вже більше десяти років. Раніше - іноді переглядав, щоб скласти враження.
От тільки кількість... У русні реально на два порядки більше.
Можете порівняти наповненість Толоки і Рутрекера по відео.
Наші, правда, теж не сплять. Постійно щось перекладають і озвучують, хоч і аматорськи, тому якість - така собі.
Наприклад, минулого року вийшла екранізація мюзиклу "Wicked".
У русні дубляж на трекері з'явився раніше, ніж наш.
Кому було дуже цікаво, мав вантажити русняву версію.
Ніколи не любив супергеройське кіно, хіба що пародії на нього, як от "Суперсімейка", друга частина якої, як не дивно, краща за першу.
Мені от взагалі ніякі супергеройські стрічки не подобаються, а хтось у захваті.
Справа смаку.
Хоча, коли подивився "Людина-павук: Додому шляху нема" і порівняв з якоюсь давно баченою стрічкою, де теж був Октавіус...
Вони там добрячий шматок фільму намагаються зрозуміти, як перевиховати лиходіїв.
Коли двадцятьма роками раніше їм спочатку товкли пики, а потім вже розмовляли (якщо була можливість та бажання).
А ми ще обурюємось, чому Захід не дасть нарешті прочухану знахабнілому ***** і Ко.
Бо проблема глибша, ніж міжнародне законодавство.
Люди на Заході змінились, от що.
Вони не хочуть бачити бите зло.
Вони хочуть бачити зло, перевиховане гуманним ставленням до ньго.
А це, курва, тільки на екрані працює, і то не завжди (в тому ж фільмі таки довелось битись з тим суперзлодієм, на якого педагогіка не подіяла).
Індійське кино захоплює Америку?
є чудові чорношкірі актори яких не треба пропихувати.
тому так, краще подивитись цікаве, саркастичне французьке кіно, чи класичне британське, ніж черговий компьютерний рімейк
Те, що рімейків багато, це результат того, що годноти вже стільки зняли, що вигадати щось нове - проблема ще та. А колеса мають обертатись, інакше впадуть.
Мені згадуються слова менеджера з мультфільму "Вольт" (посередня стрічка). Коли дівчина сказала, що не може зніматись з іншим цуциком, відповідь була "подумай про членів нашої команди. Якщо ти відмовишся, вони втратять роботу і їм не буде чим годувати свої родини".
анімація теж раз на раз не приходиться. перша ваяна - угар, друга - фігня..
Ned Start - так, супергеройське мило це взагалі, спочатку було цікаво, а потім пішли кльопати то як на заводі.
підсумовуючи.
проблема голлівуда не іноземне кіно, як заявила руда мавпа, а тупо внутрішні причини.
Культура відміни, коли Джеппа чи Спейсі витерли з усіх проектів, політика різноманіття, там де вона не потрібна зовсім. З задоволенням дивлюсь на гру Джеймі Фокса чи Кевіна Гарта, і їх не пропихають в кіно тому що вони темні, а тому що грають..
І не у слабких драматургах тут справа. У політико-соціальній обстановці.
Одна з причин, чому обрали Трампа. Сподівались, що він дасть нарешті копняка цьому лівацькому болоту.
Ну, він і дав.
Стикався з думкою, що після Трампа і правого нахилу США може накрити така хвиля махрового лівачизму, що Байден з Обамою здаватимуться суворими техаськими рейнджерами.
100 років самотності Маркеса от лише зараз екранізували, а скільки ще книг чекають своєї черги? Селлінджер, Буковскі, Паланік (у нього ж не лише Бійцівський клуб є) - беріть і знімайте!
От кілька років тому зняли ахєрєнний, на мою думку, фільм Аутсайдери (Форд проти Феррарі). Там сюжет, заснований на реальних подіях, у 100 разів круче будь-якого супергеройського лайна! І нічого не довелося видумувати!
Темні часи про Черчилля - ще один крутий фільм, заснований на реальних подіях. Сюжетів повно, просто їх чомусь не хочуть брати.
От, наприклад, "Вино з кульбабок" Бредбері. Чудова книжка, а фільм американці не зняли досі. Русня намагалась, вийшло, як на мене, зовсім фігня. Атмосферу геть не змогли передати.
"Останній єдиноріг" Пітера Бігля. Намалювали мультфільм, при чому сценарій сам Бігль писав. Виглядає непогано, але якщо не знайомий з книгою. Бо на її фоні стрічка - бліда та коротка тінь.
І особисто мені не подобається Адам Драйвер. Він тупо зіпсував байопік про Феррарі - 40-річний актор грав 60-річного Феррарі, у якого в житті був абсолютно інакший типаж (його ж спочатку Де Ніро мав грати і то якраз 100% його типаж). І наступник Дарта Вейдера у "Зоряних війнах" із нього такий собі - не володар темної сторони сили, а якесь малолітнє істеричне емо вийшло із дитячою психотравмою.
Взяти, наприклад, "Матрицю". Перша частина - дійсно епохальна, дві наступні - ну, під пиво піде. Остання - що це взагалі було, бляха-муха?
Криза є, і вона глибока. Знову ж, здебільшого не через слабких драматургів, а через соціальну повістку.
А нормальні фільми все ж проскакують у Голлівуді. Оппенгеймер - непогане кіно, як на мене.
Одна справа - зняти щось красиве (суто техніка), зовсім інша - зняти щось цікаве.
Було опитування серед американців чи хочуть вони неоіндустріалізацію країни. 70 % обома лапками за. Зробимо америку великою знову. А от на друге питання - чи готові ви працювати на фабриках і заводах майже всі відповіли негативно.
Тому постає питання хто має робити Америку великою ще і за зарплату китайця чи індуса з фабрики
Соответствующие требования были доведены до всех европейских и украинских спецслужб.
5 мая 2025, 11:15