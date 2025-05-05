Европарламент обсудит устойчивый мир в Украине и депортацию украинских детей Россией
Во время пленарного заседания 5-8 мая в Страсбурге Европарламент проведет дебаты о возвращении незаконно вывезенных Россией украинских детей и пути к справедливому миру в Украине.
Об этом говорится в финальном варианте повестки дня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Как отмечается, дебаты по мирному урегулированию начнутся 7 мая в 10:00 по киевскому времени. В них примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представит официальную позицию ЕС.
Поздно вечером 7 мая запланировано отдельное обсуждение темы "Возвращение украинских детей, принудительно перемещенных и депортированных Россией". Это будет один из заключительных пунктов повестки дня. А уже 8 мая евродепутаты должны проголосовать за соответствующую резолюцию, текст которой будет сформирован по итогам дебатов.
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@b_Endera
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22 год
-Мамо, а нахіба ти голосувала за зеленцкого?
-Він смішний
Але Українці, щиро вдячні за таке рішення, бо в радбезі ООН та самій ООН, дивна тиша навкруги ….!!
... И тогда наверняка вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке! (с)