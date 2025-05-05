Европарламент обсудит устойчивый мир в Украине и депортацию украинских детей Россией

Во время пленарного заседания 5-8 мая в Страсбурге Европарламент проведет дебаты о возвращении незаконно вывезенных Россией украинских детей и пути к справедливому миру в Украине.

Об этом говорится в финальном варианте повестки дня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Как отмечается, дебаты по мирному урегулированию начнутся 7 мая в 10:00 по киевскому времени. В них примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представит официальную позицию ЕС.

Поздно вечером 7 мая запланировано отдельное обсуждение темы "Возвращение украинских детей, принудительно перемещенных и депортированных Россией". Это будет один из заключительных пунктов повестки дня. А уже 8 мая евродепутаты должны проголосовать за соответствующую резолюцию, текст которой будет сформирован по итогам дебатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение о недрах с США не противоречит евроинтеграции Украины, - Еврокомиссия