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Новости Заседание ЕС 5-8 мая в Страсбурге
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Европарламент обсудит устойчивый мир в Украине и депортацию украинских детей Россией

Европарламент

Во время пленарного заседания 5-8 мая в Страсбурге Европарламент проведет дебаты о возвращении незаконно вывезенных Россией украинских детей и пути к справедливому миру в Украине.

Об этом говорится в финальном варианте повестки дня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Как отмечается, дебаты по мирному урегулированию начнутся 7 мая в 10:00 по киевскому времени. В них примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представит официальную позицию ЕС.

Поздно вечером 7 мая запланировано отдельное обсуждение темы "Возвращение украинских детей, принудительно перемещенных и депортированных Россией". Это будет один из заключительных пунктов повестки дня. А уже 8 мая евродепутаты должны проголосовать за соответствующую резолюцию, текст которой будет сформирован по итогам дебатов.

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Автор: 

Европарламент (1801) война в Украине (4089)


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@b_Endera
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22 год
-Мамо, а нахіба ти голосувала за зеленцкого?
-Він смішний
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05.05.2025 10:45 Ответить
Саме хрінове, що голосували одні - а страждають всі..
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05.05.2025 11:02 Ответить
один рижий дурачок придумав собі, що з росіянами можливий мир, і понеслась: всі рожеві поні Заходу купились.
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05.05.2025 10:46 Ответить
Після 2022 року, вчасне та актуальне рішення мудрих парламентарів з Європарламенту!!
Але Українці, щиро вдячні за таке рішення, бо в радбезі ООН та самій ООН, дивна тиша навкруги ….!!
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05.05.2025 10:54 Ответить
"проведе дебати" - дякуємо
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05.05.2025 11:42 Ответить
Європарламент обговорить сталий мир в Україні
... И тогда наверняка вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке! (с)
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05.05.2025 11:58 Ответить
 
 