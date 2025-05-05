Європарламент обговорить сталий мир в Україні та депортацію українських дітей Росією
Під час пленарного засідання 5-8 травня у Страсбурзі Європарламент проведе дебати про повернення незаконно вивезених Росією українських дітей і шляхи до справедливого миру в Україні.
Про це йдеться у фінальному варіанті порядку денного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Як зазначається, дебати щодо мирного врегулювання розпочнуться 7 травня о 10:00 за київським часом. У них візьме участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка представить офіційну позицію ЄС.
Пізно увечері 7 травня заплановано окреме обговорення теми "Повернення українських дітей, примусово переміщених та депортованих Росією". Це буде один із заключних пунктів порядку денного. А вже 8 травня євродепутати мають проголосувати за відповідну резолюцію, текст якої буде сформований за підсумками дебатів.
Будь ласка, зачекайте...
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@b_Endera
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22 год
-Мамо, а нахіба ти голосувала за зеленцкого?
-Він смішний
Але Українці, щиро вдячні за таке рішення, бо в радбезі ООН та самій ООН, дивна тиша навкруги ….!!