Європарламент обговорить сталий мир в Україні та депортацію українських дітей Росією

Під час пленарного засідання 5-8 травня у Страсбурзі Європарламент проведе дебати про повернення незаконно вивезених Росією українських дітей і шляхи до справедливого миру в Україні.

Про це йдеться у фінальному варіанті порядку денного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як зазначається, дебати щодо мирного врегулювання розпочнуться 7 травня о 10:00 за київським часом. У них візьме участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка представить офіційну позицію ЄС.

Пізно увечері 7 травня заплановано окреме обговорення теми "Повернення українських дітей, примусово переміщених та депортованих Росією". Це буде один із заключних пунктів порядку денного. А вже 8 травня євродепутати мають проголосувати за відповідну резолюцію, текст якої буде сформований за підсумками дебатів.

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