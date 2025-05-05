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UNITED24 собрала более 56 млрд гривен в поддержку Украины за три года, - Зеленский

Выступление Зеленского на саммите Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за три года существования инициатива UNITED24 аккумулировала более 56 миллиардов гривен в поддержку Украины.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"За три года UNITED24 собрала более 56 000 000 000 гривен в поддержку Украины. Это не просто цифра - это доказательство того, что в стремлении к общей цели миллионы людей способны на невероятное. Нас объединяет не география, язык или происхождение - нас объединяет вера. Вера, которая ведет вперед и помогает держаться перед лицом жестокой и неспровоцированной агрессии", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что независимо от суммы, каждый взнос важен и приближает Украину к победе и безопасному будущему. Глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств, и назвал веру в общую цель сильнейшим оружием украинцев.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20482) United24 (23)


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Топ комментарии
+8
Интересно услышать сколько лично президент Зеленский перечислил личных сбережений в фонд?
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05.05.2025 11:19
+2
І де ті гроші?
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05.05.2025 11:31
+2
І скільки тих грошей в офшорах зеленого гнія:
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05.05.2025 11:38
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Интересно услышать сколько лично президент Зеленский перечислил личных сбережений в фонд?
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05.05.2025 11:19 Ответить
Або: скільки перерахував з фонду в особисті заощадження ?
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05.05.2025 11:38 Ответить
сміливо множте на нуль будь-яку цифру і отримаєте відповідь... Міг би гонорар від "Скотів" чи збірок промов перерахувати, але батько вдавиться, бо на дожиттєву пенсію ледве кінець зводить...
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05.05.2025 11:52 Ответить
А ще є гонорар за МІСЯЧНІ зеленського.
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05.05.2025 12:24 Ответить
І толку,а скільки вкрали з цієї суми
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05.05.2025 11:21 Ответить
ініціатива UNITED24

а, хто керує цією ініціативою?
його/її теж катають на броньованому авто, та охороняють три бугая з сбу?
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05.05.2025 11:30 Ответить
І де ті гроші?
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05.05.2025 11:31 Ответить
Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури. (с)
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05.05.2025 11:34 Ответить
Дякую.Але хотілося б знати як у відсотках ділиться між міністерствами.Особливо за мін інфраструктури(дороги ******) переживаю
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05.05.2025 11:54 Ответить
І скільки тих грошей в офшорах зеленого гнія:
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05.05.2025 11:38 Ответить
А скільки з цих грошей вкрала зелена влада?
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05.05.2025 12:19 Ответить
 
 