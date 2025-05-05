UNITED24 собрала более 56 млрд гривен в поддержку Украины за три года, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за три года существования инициатива UNITED24 аккумулировала более 56 миллиардов гривен в поддержку Украины.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"За три года UNITED24 собрала более 56 000 000 000 гривен в поддержку Украины. Это не просто цифра - это доказательство того, что в стремлении к общей цели миллионы людей способны на невероятное. Нас объединяет не география, язык или происхождение - нас объединяет вера. Вера, которая ведет вперед и помогает держаться перед лицом жестокой и неспровоцированной агрессии", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что независимо от суммы, каждый взнос важен и приближает Украину к победе и безопасному будущему. Глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств, и назвал веру в общую цель сильнейшим оружием украинцев.

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